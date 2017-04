J.K. Rowling se viste de Coelho y te da clases de autoayuda

JK Rowling ha encontrado en Twitter una de sus vocaciones literarias perdidas: la autoayuda. La escritora británica se ha puesto un poco como tu madre y te ha advertido de que te pongas una rebequita encima cuando haga frío, de que comas bien y de que nunca te rindas.

Condicionada por una usuaria llamada Melanie Dion, quien se define como escritora, Rowling se lanzó a su teclado del mismo modo que Coelho se lanza a una página en blanco.

El tweet de Dion que produjo la epifanía en la creadora de Harry Potter, decía algo así como: “ ¡EH!, ¡TÚ! Estás trabajando en algo y piensas: Nadie va a verlo, leerlo, escucharlo. Termínalo de todas formas”.

There were so many times in the early 90s when I needed somebody to say this to me. It's great advice for many reasons. https://t.co/tiGpAOb4Fh