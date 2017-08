Cuando intentas reírte del feminismo pero te sale mal

El periodista tiene que elegir el titular. De repente, una epifanía: se le iluminan los ojos, el corazón late más rápido, los dedos no atinan a dar a la tecla adecuada, termina de escribirlo:

La nueva moda de Instagram: ‘Tíos buenos leyendo’… ¿qué pasaría si fuera al revés?

Cree que es una buena idea, está seguro de que "cuestionar el feminismo" es una buena idea, debe ser una buena idea... ¿no?

Pero no, no es una buena idea.

Que lo que retratan no sea una nueva moda —la cuenta de Instagram de hombres guapos leyendo a la que se refieren nació de febrero de 2015—, que lo que reclaman no sea sexismo —de hecho, esta iniciativa se basa en otra de 2013 cuyas protagonistas son Hot Girls Reading— o que su pregunta se trate de una fallida revancha machista son cosas que no merece la pena reprochar.

Lo que sí que merece la pena, sin embargo, es atender a las respuestas ingeniosas que algunos usuarios de Twitter dieron a su artículo. Porque si planteas una pregunta tan ambigua y malintencionada, lo normal es que acaben riéndose de ti:

Pues digo yo que sería algo así: pic.twitter.com/hfbg2nMImR — Vic (@OneMoreCore) 30 de julio de 2017

Eso ya lo invento Rafa Mora con el libro al revés pic.twitter.com/tHKjJ5Dodj — Mandingo tercero (@aitorhernandez9) 30 de julio de 2017