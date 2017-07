ISIS destruyó su biblioteca; ahora, toda la ciudad la está reconstruyendo

Robar libros. Quemar libros. Destruir libros. Y luego reescribirlos.

Impedir el acceso a la cultura para, después, canalizar la educación de los individuos es una estrategia propia del totalitarismo. Esto es precisamente lo que hicieron los combatientes de Estado Islámico una vez tomaron la ciudad de Mosul, en Irak, y declararon el califato.

La Universidad de Mosul, fundada en 1967, era uno de los mejores centros de la región, y su biblioteca era la más importante de la zona: contenía cientos de miles de libros, tanto en árabe como en inglés, además de importantes manuscritos y documentos que databan de siglos pasados.

(Mosul Eye)

Cuando en 2014 las fuerzas del ISIS tomaron la ciudad y entraron en la universidad, no solo quemaron los libros y destruyeron el edificio, sino que además secuestraron a los profesores y los forzaron a crear libros de texto con los que nutrir el nuevo sistema educativo que funcionaría bajo el califato.

Sin embargo, las fuerzas irquíes han empezado a recuperar la ciudad. Y aunque no está claro que Mosul se haya librado completamente del imperio del califato, un héroe anónimo empezó una exitosa campaña para reconstruir y reabastecer la antigua biblioteca.

Se trata de Mosul Eye -el Ojo de Mosul-, un blogero que no solo se ha dedicado a explicar la situación de la ciudad durante estos tres penosos años, arriesgando su vida en ello, sino que ahora ha decidido liderar un proyecto para levantar de nuevo la biblioteca.

(Mosul Eye)

La respuesta por el momento ha sido alucinante. Como explica Mosul Eye, desde enero hay un grupo de ciudadanos trabajando para recuperar todo aquello que no quedó destruido. De entre las runas y las cenizas han podido rescatarse alrededor de 2.000 libros e incluso algunos manuscritos.

Today we have preserved rare books and manuscripts in the Central library of Mosul Univ. pic.twitter.com/pyP3EcOMgb