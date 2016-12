Hygge: el fenómeno de literatura zen que llega desde Dinamarca

Estar en tu casa, viendo una serie con tus amigos o tu familia. Mientras tanto, beber café, o té caliente o chocolate y comer tarta de zanahoria. Estar tapados bajo una manta mientras afuera llueve...

Todo el mundo ha hecho algo así: es la esencia de los domingos caseros y de las vacaciones de Navidad. Y sin embargo, también es la nueva moda que ha venido desde Dinamarca para explicarnos cómo ser verdaderamente felices: el hygge.

Tal vez el éxito de los daneses se deba a que han sabido ponerle un nombre —que se pronuncia hu-gah— a esa sensación de cobijo, para luego ahondar en ella, extenderla a muchos otros ámbitos de la vida —como las bicicletas o las velas— y finalmente vender esa estética a todo el mundo en la forma de series de televisión, marcas de decoración y muchos, muchos manuales de autoayuda.

Después del fenómeno Marie Kondo, parece que el hygge ha venido para quedarse: tiene los elementos justos de exotismo y buenrrollismo que son necesarios para triunfar hoy en día.

De hecho, el Diccionario Collins inglés nombró "hygge" como una de las 10 palabras que marcaron 2016, junto a otras como "Brexit" y "Trumpism", lo que quizá tenga que ver con que el mercado anglosajón está convirtiendo esta tendencia danesa en todo un éxito editorial.

A lo largo de este año, más de 20 libros se publicaron en Reino Unido sobre el hygge. Pero quizá la mayor sensación ha sido la publicación hace unas semanas de The Little Book of Hygge ('El pequeño libro del Hygge'), de Meik Wiking, que se ha convertido en un bestseller instantáneo.

Wiking es el director de un think-tank escandinavo llamado El Instituto de la Felicidad y en su libro ha conseguido —como ya hizo Marie Kondo— unir autoayuda, decoración y lifestyle.

Aunque el "hygge" es difícil de definir, Wiking y los demás autores están de acuerdo en que es una sensación que se crea cuando estás en casa y rodeado por cosas y seres amorosos: velas, chimeneas, calcetines de lana, porridge, café, pasteles y la gente que te importa.

¿Una forma danesa de defenderse del frío y de los carísimos precios de los restaurantes de su país? Puede ser.

La publicación en 2017 de How to Hygge: The Nordic Secrets to a Happy Life ('Cómo hacer Hygge: secretos nórdicos para una vida feliz') de Signe Johansen, chef y escritor gastronómico; y la de The Book of Hygge: The Danish Art of Contentment, Comfort and Connection ('El libro del Hygge: el arte danés de la satisfacción, el comfort y la conexión') de Louisa Thomsen Brits, experta en decoración de interiores, revelarán si el fenómeno puede dar más de sí, o si ya ha llegado a su punto máximo.

De momento, lo mejor será cortar un pedazo de pastel de zanahoria, acompañarlo de una taza de chocolate caliente y echar un par de troncos más en la chimenea. El que la tenga.

Por si acaso.