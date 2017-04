Esta dibujante sonrojó al Salón del Cómic con su inspirador discurso sobre machismo

“Hola, me llamo Conxita Herrero y aunque el lunes estaba haciendo visitas guiadas en una sala de arte y por las tardes estaba dando clases extraescolares a unos niños en l’Escola D’Arts del Prat, soy dibujante”.

Así empezaba el discurso de Conxita Herrero este fin de semana en el Salón del Cómic, certamen en el que la autora estaba nominada a Mejor Autor Revelación. Conxita, nominada por su cómic Gran Bola de Helado (Apa Apa Comics) protagonizó, con su speech, el evento más relevante que ocurriera en el Salón del Cómic este año —apurando, incluso el más relevante de sus últimas diez ediciones.

“El día que me enteré”, continuó Conxita, refiriéndose a su nominación, “no me lo creía; estaba contentísima. Acto seguido, me puse a investigar quiénes eran mis contrincantes y fue entonces cuando me puse un poco triste: de entre 30 nominaciones, más o menos, solo estábamos nominadas tres chicas”.

Lo que a priori estaba encarado como un discurso sobre la precariedad del dibujante de cómics, eternamente pluriempleado, se convirtió en una intervención con la que Ficomic, organizadores del Salón, no contaban: la de una autora de 24 años afeándoles, a ellos y a la industria que auspicia las nominaciones, el hecho de que solo hubiese tres mujeres entre los nominados.

A juzgar por las caras de las personalidades que, detrás de Conxita, escuchaban con gesto avergonzado su discurso, Ficomic no había reparado en que Núria Tamarit, Loo Hui Pang y la propia Conxita eran las únicas mujeres nominadas a los premios de este año —un 10% del total de nominados.

“Justo cuando era la persona más triste del mundo, me acordé de todas esas personas talentosísimas que conozco que dibujan cómic, y entonces me di cuenta de que más del 50% de esas personas eran chicas”, defendió Conxita, añadiendo también que su “tristeza desencadenó en un cabreo importantísimo”.

“Escribí un post en mi FB explicando lo que había pasado, esperando una especie de reflexión y posterior reacción, como pasó el anterior año en Angouleme”, continuó la autora, recordando el infame episodio de la convención francesa de cómics Angouleme, de la que muchos autores, Charles Burns y Daniel Clowes entre ellos, se retiraron de una lista de nominados en la que no había ni una sola mujer.

“La reacción de mis compañeros, por desgracia, ha sido muy distinta de la de los nominados en Angouleme”, lamentaba Conxita. “Aquí los autores no solo no se han retirado para dar visibilidad a las autoras, sino que parecen no haberse dado cuenta de la escasa representación femenina en Ficomic”.

Venga, que me he venido arriba y os voy a contar lo que ha pasado.Sabéis que estoy nominada a mejor autora revelación... Publicado por Conxita Herrero en Viernes, 24 de marzo de 2017

Conxita, tras denunciar públicamente en su FB esta situación, no recibió respuesta alguna. “Estoy esperando a que alguien de Ficomic me de las explicaciones pertinentes o a que alguien diga algo”, dijo la autora.

A partir de ahí, Conxita elevó el tono del discurso: “Hola, Ficomic: estoy estupefacta, sois machistas y disfrutáis de vuestros privilegios. Hola, Ficomic: estoy sorprendida y no habéis hecho bien vuestro trabajo”.

“El compromiso con la visualización de las mujeres va más allá de poner la imagen de una mujer en el cartel de una feria”, terminaba, en referencia al cartel del Salón para la edición de este año, protagonizado por Amelia Earhart. “Además, estoy segura de que Amelia Earhart estaría de acuerdo con todo lo que he dicho”.

Herrero, que antes de bajar del escenario invitó al resto de autores a hacerse eco de sus palabras cuando recogiesen sus galardones, fue ovacionada por los asistentes de la sala de actos. En las horas siguientes, su intervención era la comidilla entre los aficionados al cómic que paseaban por el Salón.

Las primeras reacciones no han tardado a llegar: están desde lo que defienden la inocencia de Ficomic en todo este asunto, hasta los que se unieron a la reivindicación de Conxita, compartiendo masivamente un artículo publicado por el Colectivo de Autoras de Cómic, en el que se recopilaban más de 100 títulos escritos y dibujados por mujeres en 2016. “No hay excusas”, decía la divulgadora Elisa McCausland al compartir dicho post.

Y no: no las hay.