Según esta teoría, George R.R. Martin ya ha anunciado la fecha de llegada del próximo libro

La legión de exegetas conspiranoicos e impacientes que persigue a George R.R. Martin ha vuelto a lanzar una teoría para hacer más llevadera la espera del próximo libro.

El escritor estadounidense dijo en enero de 2015 que para 2017 tendría preparado The Winds of Winter y ya hay gente que le está echando en cara que no pueda respetar su palabra.

Por ello, como parte de la transparencia que rodea su proceso creativo -Martin usa su blog como herramienta de comunicación directa con sus fans-, hace diez días publicó una actualización que fue interpretada como una pista de que ya había terminado el esperado libro de la saga.

“He estado trabajando tanto últimamente que he dejado de leer y de grabar”. Texto al que añadía que su estado de ánimo era agradecido.

Blanco y en botella, debieron pensar los más neuróticos.

Quién sabe si insatisfecho con lo velado de la pista, el pasado miércoles el americano volvía a las andadas, lanzando un mensaje que podía dar a entender ya no que le faltará poco para terminarlo, sino que incluso había fecha exacta de publicación.

Martin publicó un texto críptico, aparentemente sin sentido, acompañado de una ilustración de la ciudad de Valyria. El texto rezaba: “¡Ay, ay, la gran ciudad de Valyria, esa poderosa ciudad! Porque en una hora vino tu juicio”.

La comunidad de intérpretes ha descubierto que el texto era una adaptación de un fragmento del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Concretamente, se trataba de un pasaje relativo a la destrucción de Babilonia:

“¡Ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, esa poderosa ciudad! Porque en una hora vino tu juicio”.

¿Qué significa esto? ¿Que Aenar Targaryen es un trasunto literario de Nabucodonosor? ¿Que Canción de hielo y fuego está inspirado en la Biblia?

Quizás, pero no es en estos planteamientos en los que radica el interés del post, sino en que el pasaje de la Biblia adaptado está en el Capítulo 18, Verso 10.

18:10.

10:18.

10 de octubre de 2018.

En Reddit, uno de los puntos de encuentros de esta horda de exegetas, están emocionados con la idea y con lo verosímil de la misma. Y, aunque podría estar vinculado a algo puramente literario, a un pasaje de la novela o a cualquier otro tema, George R.R. Martin no suele dar puntada sin hilo.

Y menos si tenemos en cuenta otra de las posibles evidencias de lo poco que falta para que se publique The Winds of Winter: George RR Martin producirá Who Fears Death (Quién teme a la muerte) una serie de HBO basada en un libro del escritor nigeriano Nnedi Okorafor.

La razón de tomar esta premisa como pista es simple: sería raro que Martin se enfrascase en un nuevo proyecto sin haber terminado el más esperado.

Sea como sea, e independientemente de la fecha de publicación, el sello del autor de Canción de hielo y fuego está más que presente en la última temporada de Juego de Tronos, lanzada ayer. Así que, para paliar el mono, no es mala opción matar la incertidumbre viendo la serie de HBO.