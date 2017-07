George R. R. Martin anuncia que el año que viene publicará un libro... o dos

La gallina de los huevos de oro que es el continente de Westeros, más que poner, últimamente no deja de tener embarazos psicológicos o, peor, de fingirlos. Porque de un modo u otro, George R.R. Martin, a través de su blog, parece empeñado en dar temas de los que hablar en foros, prensa y redes sociales.

Después de un enigmático mensaje en el que se insinuaba la publicación de la ansiada continuación de Canción de Hielo y Fuego, Winds of Winter, para octubre de 2018, Martin vuelve a la carga con un comunicado menos velado y más comprensible.

Por un lado, la confirmación oficial de que el diez de octubre de este año se publicará The book of swords, una antología de relatos escritos por distintos autores de fantasía épica. Martin aportará su granito de arena a través de Sons of the dragon: una narración sobre el reinado de los dos hijos de Aegon Targaryen: Aenys I y Maegor.

En la línea de la historia de la dinastía Targaryen, Martin también ha confirmado que, o bien para finales de 2018 o bien para principios de 2019, estará en las librerías el primer volumen de Fire and Blood. El libro que cuenta la leyenda de Westeros y que él ha llamado irónicamente el GRRMarillion.

Fire and Blood se divide en dos partes: la primera va desde la conquista de Poniente por parte de Aegon hasta la regencia del rey niño Aegon III, incluyendo, por primera vez La danza de los dragones, la guerra civil de los Targaryen.

La segunda parte irá desde donde acaba la primera hasta la Rebelión de Robert, es decir, la guerra contra los Targaryen orquestada por Robert Baratheon, Jon Arryn y Eddard Stark.

En el comunicado también ha tenido espacio para hablar de cuándo espera publicar Winds of Winter, así como para desmentir los rumores y la maledicencia existente alrededor del sexto libro de Canción de hielo y fuego. Martin ha tildado de absurdos los comentarios que señalan que el libro está acabado desde hace tiempo y los que dicen que todavía no lo ha empezado.

“Es difícil decir en este momento qué libro llegará antes a las librerías: si Winds o el primer volumen de Fire and Blood. Pero creo que tendréis un libro mío sobre Westeros en 2018… y quién sabe, tal vez dos. Un niño puede soñar…”, ha concluído Martin.

Una de las cosas que más ha avivado la polémica entre los más suspicaces es el ‘Current Mood’ con el que suele finalizar cada entrada de su blog: en este caso ha señalado que se siente quijotesco.

¿Qué nos quiere decir George R.R. Martin con el uso de este epónimo? ¿Pretende establecer una relación entre Aerys II Targaryen y el ingenioso hidalgo? ¿Tenemos que buscar ahora alguna pista entre las páginas de El Quijote para aventurarnos a vaticinar la fecha de publicación?

Sólo él lo sabe.

Sea como sea, no debemos olvidar que Martin dijo que estaba previsto que Winds of Winter saliera a la venta en 2016 para acompañar a la sexta temporada de la serie… y acaba de empezar la séptima. Así que, ¿quién sabe si todas estas palabras están escritas sobre papel mojado?

En vistas de lo ocurrido, no sería descabellado pensar que si se siente quijotesco es porque sobre la publicación del esperado libro no sabe si ve gigantes o molinos.