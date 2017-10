Por qué Facebook ha censurado este desnudo

(ARTE PG)

Que no sea una novedad no significa que deje de ser importante, que debamos pasarlo por alto: Facebook sigue censurando.

Eso mismo iba a hacer el escritor francés Frederic Beigbeder, cuando descubrió que la red social de Mark Zukerberg le había bloqueado una publicación: ignorar los hechos, reírse del puritanismo descontrolado que predomina en la política de Facebook y seguir con su vida. Pero esta vez se plantó, y decidió denunciarlo públicamente.

"Si el Estado censurara esta foto, el escándalo sería inmenso. Aceptamos ser censurados y castigados como en los años 50".

La foto eliminada era un retrato de la actriz y modelo Mirielle Drac, realizado por Francis Giacobetti, en el que aparecía desnuda. El autor de El amor dura tres años lo había colgado el pasado agosto, cuando Drac falleció. Era la misma foto que Beigbeder había publicado en la revista LUI cuando ejercía de editor, por lo que la censura le parece todavía más terrible: siente que en internet se está perdiendo una batalla —la de la libertad de prensa— ganada sesenta años atrás.

Elle a été l'une des plus belles cover-girl du Lui. R.I.P Mireille Darc ❤️ Lui, décembre 1968, photographiée par Francis Giacobetti. #rip #luigirl #covergirl #mireilledarc Una publicación compartida de Lui Magazine (@luimagazine) el 28 de Ago de 2017 a la(s) 3:46 PDT

Para el escritor, se trata incluso una cuestión de orgullo nacional, ya que no entiende que un país como Francia —"país de libertad, de tolerancia, de modernidad, de feminidad, de sexualidad..."— pueda permitirse plegarse a la voluntad de los decretos de Zuckerberg.

Sin embargo, como sabemos, no es un problema francés. La censura de Facebook es realmente transversal. Basta con hacer un catálogo desordenado e incompleto de algunos de los casos más sonados de censura. Empezando, claro, por el más ridículo: se eliminan las fotos de El origen del mundo, el cuadro pintado por Courbet en 1886. Pero no es la única obra de arte vedada a los usuarios de Facebook. También borran imágenes de performances de Maria Abramovic y, más absurdo todavía, las fotos Evelyne Axell comiendo "sugerentemente" un helado.

Sí, Facebook censura el desnudo femenino. Censura los pechos de mujer: por eso borró la foto de Mirielle Drac y por eso la campaña #FreeTheNipples sigue siendo actual. Pero también ataca imágenes más simbólicas, como la foto que la poeta Rupi Kaur colgó en su Instagram de una mujer con la regla o la portada d e El dedo, que insinuaba esquemáticamente una mujer masturbándose.

Que sepamos que este tipo de censura es habitual, y la sigamos consintiendo, no es óbice para que no sigamos señalando lo asburdo de unas políticas ridículas que no responden a un puritanismo religioso o moral sino a motivaciones económicas.

Aunque la apelación a la Francia rebelde de los sesenta pueda parecer exagerada, el llamamiento de Beigbeder no es para nada desatinado y nos obliga a preguntarnos: ¿por qué lo permitimos? ¿por qué lo consentimos?