Estas editoras no aceptarán manuscritos que se dirijan a ellas con un 'Estimados señores'

(Tram Press)

Si eres hombre, hombre blanco, hombre blanco escritor... este mensaje va para ti: Sarah Davis-Goff y Lisa Coen, editoras irlandesas al frente de Tramp Press, tienen algo que explicarte y lo han hecho en una suerte de manifiesto que han colgado en su página web.

A modo de instrucciones para enviar una solicitud, estas dos editoras han querido dejar dos cosas muy claras: no leerán ningún manuscrito cuyo mail esté encabezado por un “ Estimados señores” y tampoco harán caso a ningún autor cuya lista de referentes sean solo hombres.

Parecen unas reglas sencillas y mucho más que comprensibles, pero si han tenido la necesidad de redactarlas es porque este problema es más frecuente de lo que imaginas. Lanzada en 2014, Tramp Press es una editorial independiente y modesta capitaneada por dos mujeres jóvenes y comprometidas desde su fundación. Editan pocos libros al año —alrededor de tres— de los más de 2000 manuscritos que reciben al año. Ellas mismas detallan en su web que apuestan por libros escritos por gente no blanca, que interpelen o hablen de las minorías o cualquier grupo tradicionalmente discriminado en la literatura. Entre este grupo, claro, también están las mujeres.

“Si eres una persona que escribe ficción y pasa que tienes vagina, resulta que es menos probable que tu trabajo esté entre la lista del top 10 de los periódicos. Si tu protagonista no tiene pene, resulta que tu trabajo tiene estadísticamente menos probabilidades de ganar un premio literario. Las reseñas y nuestras experiencias cotidianas nos llevan diciendo durante años que nuestros puntos de vista son menos relevantes para el mundo que los de los hombres”. denunciaron las editoras en una entrevista tras la fundación de su editorial.

Ahora, han pasado dos años de esas declaraciones, y sus objetivos se mantienen firmes. Sus denuncias, también. Y, lamentablemente, los hombres que se dirigen a ellas asumiendo que son señores en despachos quienes leerán sus manuscritos tampoco han desaparecido. El mismo texto que han colgado en la web remite a un artículo interesante de la columnista Anne Enright en London Review of Books a propósito del sexismo en la escena editorial.

Un machismo evidente que está ahí, del mismo modo en el que lo está en todas las ramas y ámbitos de nuestra sociedad. Enright hace hincapié, entre otras cosas, en cómo se invisibiliza sistemáticamente a las autoras mujeres en las reseñas y medios de comunicación. La prueba: primera semana de 2013, recuento rápido en el Irish Times, reseñas de libros escritos por mujeres. Resultado: cero, ni una.

Enright, que es novelista y ensayista, también denuncia cómo el contenido escrito por mujeres se valora distinto al de los hombres. Incluso si el contenido es exactamente igual. Por poner un ejemplo: The cat sat on the mat. Si la pluma tiene nombre masculina se dirá de él que es concreto, profundo, abstracto, economía del lenguaje, todas esas cosas. Si lo hacemos nosotras, será poco más que una banalidad.

Un reciente estudio de The Guardian indaga un poco más en este asunto: el estudio revela que las mujeres que trabajan en el ámbito editorial —tanto en grandes editoriales como en independientes—, por lo general ocupan posiciones inferiores, mientras los hombres ocupan cargos de dirección. Todo eso a pesar de que son ellas quienes realizan entre un 60 y 80% de la actividad de este sector. Ya, nada nuevo.

El estudio también destaca que las franjas de edad en las que se hace más evidente esta discriminación de género es entre los 16 y 24 años (primeras prácticas o becas) y entre los 40 y más de 65 años (consagración de la carrera profesional, alcance de objetivos vitales).

Como siempre, detrás de estas cifras está el machismo estructural, la inflexibilidad a la hora de realizar prácticas, los costes de la maternidad en la mujer, la presunción (falsa) de que “las mujeres son más creativas, pero poco autoritarias” y la tendencia natural a reconocer y remunerar mejor los proyectos de los hombres.

Ante este panorama frustrante, pero nada sorprendente, hay que agradecer iniciativas como las de Sarah y Lisa. Al menos nos ahorraremos otro libro más escrito por otro hombre blanco que ningunea la prosa femenina.