Agresión machista a Esther M. García: la poeta es localizada tras horas desaparecida

Durante la pasada madrugada en México, los amigos de la poeta y periodista Esther M. García que estuvieran atentos a las redes sociales se encontraron con un sobrecogedor vídeo de la escritora con el rostro ensangrentado. Acababa de sufrir una agresión machista de Pedro Alberto Silva Campos, su ex pareja y padre de sus hijos.

En el directo de Facebook , Esther M. García pedía ayuda a sus contactos: “alguien por favor me ayude a encontrar a Pedro Alberto Silvia Campos, me agarró a golpes, a puñetazos hace un rato, cuando le pedí que llevara al doctor al niño, destruyó el teléfono de mi casa y me siguió, quiso seguir golpeando y dijo que no avisara ni a mi mamá ni a la policía. Por favor si alguien lo ve, si conoce dónde está para que lo denuncie a la policía, por favor”.

Después de la emisión y durante alrededor de diez horas, la escritora se mantuvo desaparecida y decenas de amigos, periodistas y escritores se movilizaron para encontrarla compartiendo su vídeo, ofreciéndole refugio y dando a conocer su historia con el hashtag #EstherNoEstásSola.

A las 10:30 de la mañana, hora mexicana, un tuit de la policía de Saltillo, ciudad donde reside Esther M. García, anunció que según fuentes cercanas la poeta había sido localizada y que se encontraba a salvo y junto a sus familiares.

Esther M. García es considerada como una de las jóvenes voces más importantes de la literatura Mexicana, y acaba de publicar su nuevo libro de poemas Mamá es un animal negro que va de largo por las alcobas blancas, cuya temática, precisamente, se centra en los aspectos más oscuros y difíciles de ser mujer y madre.