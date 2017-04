El boom de las escritoras mexicanas

Sucedió hace algunos días que los astros se alinearon.

En un lado del mundo, Sara Uribe y Cristina Rivera Garza asistían a un novedoso y necesario festival de literatura femenina y latinoamericana celebrado en Nueva York. En otro lado del mundo, Valeria Luiselli presentaba en El Raval su último ensayo, un tremendo estudio sobre la horrorosa vida de los niños migrantes en las fronteras con EEUU. Y además, desde otro rincón del planeta la joven Aura Xilonen hablaba sobre su celebrada primera novela en algunas instituciones y librerías selectas de Europa.

Pero eso no es todo. Los nombres de estas escritoras mexicanas no son los únicos que recientemente han cobrado gran protagonismo tanto en la narrativa como en el ensayo y como en la poesía a nivel mundial. Otras escritoras de misma procedencia y género han comenzado a editarse y reeditarse, a premiarse y traducirse, a ser escuchadas por un panorama editorial y un gran grupo de lectores que quizá hace no tanto las ignoraba.

Ahora, ellas están a la cabeza de los festivales más punteros, sus voces ocupan tribunas en la prestigiosa prensa internacional, sus obras se recuperan y se presentan en otros idiomas y hasta las revistas destinadas a un público muy joven parecen decididas a reivindicarlas y a demostrar que algo está pasando con las escritoras mexicanas con artículos como este de Cultura Colectiva o este otro de Buzzfeed México.

Por nuestra parte, hemos seleccionado a 6 que nos entusiasman especialmente y cuyas obras, en realidad, son una puerta a todo un universo de voces fuertes, políticas y femeninas empeñadas en contar el mundo como nadie lo había narrado hasta la fecha.

Elena Garro

Hace unos meses el nombre de Elena Garro —probablemente la narradora más importante y más peculiar de México, fallecida ya en 1998— lograba colarse como trending topic en Twitter después de que varios escritores denunciaran la faja de un libro suyo que acababa de publicarse en España. En ella, la escritora aparecía presentada como amante, esposa y musa de otros grandes escritores, pero no como lo que ella era: una autora fundamental del siglo XX.

Tras la polémica, la faja se retiró, y el nombre de Elena Garro parecía volver a esas sombras del olvido de donde había surgido. Sin embargo, recientemente la editorial Alfaguara ha anunciado que el próximo mayo aparecerá en España una cuidada selección de sus cuentos, con los que pretenden homenajear, reivindicar y editar como merece a quien fue la pionera del realismo mágico.

Cristina Reivera Garza

A pesar de que sobre todo es conocida por su obra de narrativa —de hecho, acaba de publicar un alucinante libro que oscila entre el ensayo, la novela y el homenaje a Juan Rulfo, y cuyo título es el mejor título de novela de la historia Había mucha neblina, o humo, o no sé qué— Cristina Rivera Garza también es poeta.

Probablemente, su poesía haya sido una de las más influyentes en jóvenes autoras mexicanas, porque está escrita desde una inteligencia muy cuidadosa pero también desde un torbellino de entrañas que la autora consigue aunar con perfecto equilibrio. Ya lo decía Jorge Carrión a propósito de su obra en un artículo sobre literatura y política mexicanas en El País: "nadie como la escritora Cristina Rivera Garza está pensando cuáles pueden ser los modos apropiados para escribir sobre esos dolores, íntimos y públicos, individuales y colectivos, que atraviesan su país como una motosierra gore".

Porque aunque desde hace años Rivera Garza vive en Estados Unidos, su obra está fuertemente conectada con ese imaginario sangriento y desértico de su país de origen, quizá por eso es habitual encontrarla en los carteles de multitud de festivales literarios como una de las voces más fuertes del México actual.

Sara Uribe

La voz de Sara Uribe —una de las poetas incluidas en la reciente antología Sombra roja. Diecisiete poetas mexicanas, publicada en España por Vaso Roto— lleva muchos años dando guerra desde el turbulento estado de Tamaulipas.

Sin embargo, fue su libro de poemas Antígona González, publicado en 2012,el que le dio una proyección internacional: en la revista estadounidense LitHub, por ejemplo, lo recomendaron como uno de los libros para leer en ek último invierno.

Como demuestra el trasfondo mítico, la historia que narran los versos punzantes de la Antígona de Uribe es universal.

Pero al mismo tiempo es, por desgracia, típicamente mexicana: en el poemario de Uribe se describen las desventuras de una mujer que, al igual que la hija de Edipo, busca el cadáver de su hermano (probablemente asesinado por el narco) para enterrarlo.

“Instrucciones para contar muertos”. Así empieza el libro.

Si es que es posible contarlos.

Dolores Dorantes

En las mesas editoriales francesas de poesía la literatura latinoamericana contemporánea brilla por su ausencia. Aunque es cierto que desde hace no mucho se puede leer a autores como Roberto Bolaño o Alejandra Pizarnik, la selección y la traducción de autores hispanos deja mucho que desear.

Sin embargo, en una editorial independiente bajo el nombre de L’Arbe de Livres podemos encontrar un llamativo título, Style, firmado por una no menos llamativa autora, Dolores Dorantes.

Con su poesía, digamos , ácida, botánica, erótica, mágica, irónica —y un montón de adjetivos esdrújulos más— Dorantes ha conseguido llegar a un amplio grupo de personas que la leen desde el español, el inglés o el francés, quizá porque han encontrado en su Estilo una reivindicación nueva de la palabra en español, una manera de narrar la feminidad muy atractiva, y una solemnidad que genera al lector la sensación de encontrarse frente a un clásico y no frente a una obra escrita por alguien que nació en 1973.

(El libro del que hablamos se puede leer gratuitamente aquí, para los curiosos).

Valeria Luiselli

Las novelas Los Ingrávidos (2011) y La historia de mis dientes (2014), así como el ensayo Papeles falsos (2010), hicieron de la mexicana Valeria Luiselli una de las narradoras más leídas y valoradas de su generación tanto en el ámbito hispano como en lengua inglesa.

Ahora ha publicado Los niños perdidos (Sexto Piso), una investigación personal y doliente y terrible sobre el fenómeno de los niños que cruzan solos la frontera con Estados Unidos para reunirse con sus familias.

Un ejercicio de honestidad para combatir la desintegración de tantas vidas.

Aura Xilonen

Cuando el jurado del premio Mauricio Achar llamó a Aura Xilonen para comunicarle que su novela Campeón gabacho había ganado el prestigioso concurso, la jovencísima novelista (nació en 1995) era una desconocida en el mundo de las letras mexicanas.

Dos años después, la situación en los países de lengua hispana sigue de forma similar —en España su novela ni siquiera ha sido publicada por su editorial, Penguin Random House— y sin embargo el lenguaje barroco y fluido de la narradora ha conquistado Estados Unidos y Francia.

Campeón gabacho, que trata sobre un inmigrante y boxeador inspirado en el abuelo de la propia novelista, augura que Xilonen aún repartirá ganchos y cruzados por mucho tiempo.