Lo sublime de Emmanuel Macron: la otra cara del polémico presidente

"Hasta los vicios y los defectos morales contienen a veces en sí algunos rasgos de lo sublime", afirmó una vez Kant, puntualizando que "por lo menos así aparecen a nuestro sentimiento sensible, prescindiendo del juicio que puedan merecer a ojos de la razón."

El juicio de la razón es una arma sensible y veloz, que se dispara al más leve contacto con la realidad. Clasificamos fácilmente entre buenos y malos, entre aliados y enemigos, entre los nuestros y los suyos. Nuestro maniqueísmo es de gatillo fácil. "Asesino", "nazi" o "fanático": etiquetas que nos permiten definirnos por oposición a lo monstruoso e inhumano, que confrontan nuestra normalidad con la excepción radical.

El problema es que esa excepción radical, a veces, nos conmueve. Su grandeza y simplicidad pueden llegar a estremecernos, dinamitando así los filtros que nuestra moralidad cotidiana interpone entre nosotros y esa belleza que nos agrada y aterroriza a un mismo tiempo: lo que el filósofo alemán llamó "lo sublime".

Da igual que estemos ante un abismo, un crimen o la descripción del infierno de Milton. ¿Por qué el vértigo nos seduce? ¿Qué hay de fascinante en lo que nos sobrepasa? ¿Por qué esa atracción ante la profundidad de una fuerza que amenaza con destruirnos?

Estas preguntas son también el barro con el que trabaja el novelista Emmanuel Carrère, la masa con la que ha moldeado sus mejores personajes. Eduard Limónov, Jean-Claude Roman o el mismo San Pablo. Todas ellas figuras opacas y ambiguas que el novelista disecciona en sus escritos desde un punto de vista no menos ambivalente. Los narradores de Carrére están siempre dentro y fuera de la narración: acompañan y juzgan, perdonan y desprecian, comprenden e ironizan.

Por ello, que ahora el novelista haya querido ocuparse de Emmanuel Macron es ya de por sí significativo. El presidente de la República ha pasado así a engordar el catálogo de criaturas extraordinarias que Carrère colecciona. Orbiting Jupiter: my week with Emmanuel Macron es el resultado del seguimiento que le ha hecho para The Guardian.

Lo singular del caso, sin embargo, es que el líder de En Marche! no necesita ser humanizado. Protagonista de documentales que narran su fulgurante ascenso, objeto de diversos libros, diseccionado incesantemente por los medios de comunicación, Macron es una atracción de masas, una personalidad manufacturada y perfectamente dispuesta para su consumo. No tiene sentido imaginar a Carrère en el papel de traductor, de blanqueador de una figura extraña y antipática.

A Macron ya lo ha humanizado su perro, meándose en el Palacio del Elíseo delante de la prensa. Lo ha humanizado el nombre de su perro: Nemo. Lo ha humanizado la desorbitada cantidad de dinero que se gasta en maquillaje. También su atípica historia de amor y sus salidas de tono, incluso su incapacidad patente para digerir los errores. Lo ha humanizado su audacia, la que le llevó a visitar la factoría de Amiens en huelga y que casi le hace perder las elecciones. Lo ha humanizado su apretón de manos a Trump y la necesidad irreprimible —humana, demasiado humana— de seducir a todo aquel que se le ponga delante.

Porque, entendámonos, cuando hablamos de "humanizar" —en el contexto de la obra de Carrère— nos referimos a su capacidad por hacer de la oscuridad de las personas el sombreado necesario para que, cuando miramos el cuadro en su conjunto, destaquen las otras virtudes. El novelista francés sobresale por negarse a reducir las personas a las atrocidades que han cometido, por no no permitirse que sus protagonistas se acomoden en su propia caricatura.

Los retratos morales de Carrère nos zarandean porque negocian con lo monstruoso. Ni el culto televisivo al antihéroe —Tony Soprano, Walter White, Frank Underwood— atempera la angustia que sentimos cuando nos despiertan la empatía por alguien que mató a su mujer, sus hijos y sus padres. Pero con Emmanuel Macron ha hecho el gesto diametralmente opuesto: ha vuelto incomprensible lo conocido, cubriendo la superficie de su figura con un manto de extrañeza, profundizando en los espacios vacíos, en todo aquello que el francés no dice cuando habla.

En sus manos, Macron está más cerca de la criatura trágica que del banquero oportunista.

Cuando Carrère le pregunta por su zona melancólica, por sus sombras y secretos, Macron responde con un ambiguo "soy claustrofóbico". Y puntualiza: "no en un sentido físico: no tengo ninguna fobia diagnosticada, pero soy claustrofóbico acerca de la vida."

Tras la fachada de niño bien, se vislumbra un je ne sais quoi incomunicable. Su feroz inteligencia no solo lo convierte en el primer Presidente cultivado desde Mitterrand, sino también en alguien que utiliza su ingenio para ocultar un vacío que lo quema por dentro. Incluso la intachable historia de amor —no hay artificio en la conexión entre Brigitte y Emmanuel, nos dice el novelista— parece fundarse sobre una transgresión compartida e indecible.

En vez de desvelar, de ampliar el marco, en este caso Carrère se dedica a empañar el cristal, a distorsionar el relato. Macron deja de ser un mero intrigante de despacho, un animal de lo público, para transformarse en algo mucho más opaco y lóbrego, un individuo aislado e inaccesible. Deshumaniza al personaje mediático para dejarnos asomar al horror que supone que alguien "capaz de seducir una silla" sea al mismo tiempo "una suerte de cyborg, una máquina de seducir sin emociones".

Hasta ahora, de Macron conocíamos la trivialidad de su encanto, la belleza sosegada de su alegría cotidiana. Agrada (y desagrada) por ser ingenioso y astuto, por la cortesía y la finura. No salirse nunca del papel y mirar siempre a los ojos. El macronismo ha sido una tabula rasa, "la utopía centrista" en la que todo cabía. Y él mismo se ha construido como un personaje plano, verdadero significante vació que permitía aglutinar miedos y esperanzas en una sola candidatura.

Carrère nos ha devuelto otra cosa. Quizá no un monstruo, pero sí un enigma. Centrándose en sus "vicios y defectos morales" nos ha señalado, siguiendo subrepticiamente a Kant, lo sublime de Emmanuel Macron: una fría belleza que, más que cautivar, asusta.