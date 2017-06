Emma Watson está escondiendo ejemplares de 'El cuento de la criada' por las calles

(Arte PG)

Es indiscutible. Emma Watson es la reina del activismo literario feminista.

Después del éxito que supuso la campaña Libros en el metro, la actriz decidió participar en otra, llamada ‘Las hadas de los libros’, con la misma idea: esconder por las calles ejemplares de los libros feministas que forman parte de su club de lectura, ‘Our shared shelf’.

La idea es ocultar libros como si fueran regalos o bombas. Pequeños artefactos seductores que se cuelen por las casas para dinamitar su tranquila domesticidad desde dentro: subversión con un bonito packaging.

I'm hiding copies of The Handmaid's Tale in Paris! Je cache des copies de La Servante Ecarlate dans tout Paris! #OSSParis @the_bookfairies 📚 pic.twitter.com/SvwjYqm1G3 — Emma Watson (@EmmaWatson) 21 de junio de 2017

Pero ahora, entre los libros que forman el top 10 esencial de obras feministas según Emma Watson, se ha colado un invitado especial: El cuento de la criada, de Margaret Atwood.

De modo que aprovechando el tirón que está teniendo esta distopía feminista gracias a la serie que HBO le ha dedicado, El cuento de la criada ha sido la obra que esta hada insumisa decidió esconder este miércoles por las calles de París.

La gente está encontrando ya los ejemplares y, claro, colgándolos en las redes.

I'm literally dying! I just found one of the books @EmmaWatson hid in Paris for @the_bookfairies. I can't breathe!!!I'm reading it now!!! pic.twitter.com/VcrBjfjs05 — Josh Martinez (@joshmartinez240) 21 de junio de 2017

La actriz ha repartido 100 ejemplares por la capital francesa, pero el proyecto –creado por Cordelia Oxley– lo forman más de 5.000 personas que están compartiendo libros por más de cien países.

Los libros, además, van acompañados con una nota que invita a esconder de nuevo el libro una vez terminada su lectura para que pueda encontrar una nueva casa.

Pero una cosa está clara: la alianza entre Emma Watson y Margaret Atwood habrá convertido por unos días a estas pequeñas hadas literarias en seres gigantes y majestuosos que sacudirán nuestras ciudades con sus ideas.