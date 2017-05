Snowden aparece en público y de manera inesperada para hablar de ciencia ficción

Como si de una rueda de prensa de Mariano Rajoy se tratara, Edward Snowden figuró, durante la presentación del último libro de Cory Doctorow, en las pantallas de la biblioteca pública de Nueva York. A pesar de estar a más de 7.500 km, Snowden fue el invitado estrella.

Invitado estrella que hacía “acto de presencia” en calidad de entrevistador. De hecho, en un intento por restarse importancia y otorgársela a Doctorow lo primero que dijo el antiguo empleado de la CIA fue: “Normalmente no hago las preguntas”.

Y así fue. El evento, llamado Distopía, apocalipsis y otros futuros soleados, discurrió por los cauces de la normalidad, por la literatura de Ayn Rand, por las predicciones de Keynes, por las ideas de la superventas japonesas Marie Kondo y también por las ideas sobre economía y política que Doctorow plasma en la novela.

Walkaway, la decimoséptima novela de Doctorow en apenas quince años, es, como gran parte de la ciencia ficción que se publica últimamente, una distopía.

#ICYMI, you can watch the entirety of @doctorow and @Snowden’s 5/3 conversation at the #NYPL online: https://t.co/wkgxBijQi9 pic.twitter.com/zlzVQC4S2R