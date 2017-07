Leonardo DiCaprio producirá una serie basada en un libro de Tom Wolfe

Es muy probable que cuando pienses en un astronauta te imagines a un tipo estadounidense, sin mácula, con mujer e hijos, un border collie en su vivienda unifamiliar y relaciones cordiales con el presidente. Un buen tipo, un héroe.

La historia de la figura del astronauta es la de la forja de un estereotipo muy concreto, casi siempre ligado términos positivos. A pesar de que no fuera así.

Los casi pendencieros inicios del astronauta estadounidense los recogió uno de los creadores del nuevo periodismo. Tom Wolfe habla de los albores de la carrera espacial en Lo que hay que tener: elegidos para la gloria, un libro que va a ser adaptado por National Geographic en colaboración con la productora de Leonardo DiCaprio —Appian Way Productions— y en forma de serie.

De la unión, por tanto, del gigante de los documentales y del gigante de las crónicas, nadie podía esperarse un producto de ficción. El libro cuenta y la serie contará cómo se fue labrando la misión Mercury Seven. Una misión que se desarrolla en el marco de la Guerra Fría.

Wolfe habla de cómo fue el proceso de selección entre un centenar de pilotos de prueba con experiencias vinculadas a la aviación en el ejército estadounidense. Pero, sobre todo, de cómo fue la convivencia entre los pilotos: borracheras, virilidad expresada a través de mil formas, bravuconadas… Testosterona derramándose por todas partes.

El astronauta estaba llamado a ser una suerte de testaferro aeroespacial: el trabajo era de científicos primero y de un robot después. La NASA quería un autómata entrenado. Así, la figura del astronauta era menoscabada por los profesionales: su función sería casi testimonial.

No así la de DiCaprio en el proceso de adaptación que, junto a Jennifer Davisson, hará las veces de productor.

Según informa Rolling Stone, la serie se estructurará en base a las misiones: una misión, una temporada. Y el punto de partida se fechará en 1958, con el nacimiento del Programa Mercury un año y tres días después de que la URSS mandase al espacio el Sputnik 1.

No es la primera vez que el libro de Wolfe es adaptado a otro formato —Philip Kaufman dirigió The Right Stuff, que fue estrenada en 1983—, ni la primera vez que DiCaprio y National Geographic colaboran —el actor produjo Antes de que sea tarde, el aclamado documental sobre el cambio climático que se estrenó el año pasado—.

Con estos precedentes, estos actores y este material sólo podemos esperar algo bueno.