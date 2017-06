Vais a acabar matando a George R. R. Martin

La realidad va camino de superar a la ficción y la legión —horda, más bien— de fans de George R. R. Martin se parecen, cada vez más, a los caminantes blancos. Miles de fanáticos preguntan al autor de Canción de hielo y fuego casi a diario que cuanto falta para el próximo libro.

Y, claro, Martin se ha hartado.

El lugar ha sido su página web, donde acostumbra a informar de sus novedades y a contar lo que pasa por su cabeza, en general.

Un usuario acusaba a Martin de volcarse en la escritura de Wild Cards, aduciendo que no le interesaba a nadie. Como si tuviera la potestad de determinar qué debe y qué no debe hacer una persona, el usuario se mostraba insistente e insaciable.

No importa que el 16 de julio HBO vaya a estrenar la séptima temporada. Aquí el tiempo apremia y hay quien argumenta que, para lo poco que le debe quedar de vida a Martin, más le valdría invertir sus días en escribir The winds of Winter, el último libro de la saga.

Ante este acoso virtual, el escritor, notoriamente cansado, ha respondido: “Hago posts sobre Juego de Tronos cuando hay noticias que contar. ¿Necesitáis o queréis información semanal diciendo ‘Todavía estoy trabajando en ello, no está hecho todavía’?”.

También se queja de que para los fans nunca es suficiente: “He publicado algunos capítulos en mi web y he leído otros en convenciones. Okey, lo único que os satisfará es que termine el libro, que es lo que estoy intentando hacer”.

A propósito de los comentarios sobre su pronta muerte, también se ha pronunciado: “ Mi esperanza de vida es vivir otros treinta años más y escribir treinta libros más”.

Así que dejad de darle la turra, que esto va camino de convertirse en Misery, la novela de Stephen King en la que una fanática secuestra a su escritor favorito para dictarle lo que debe escribir.