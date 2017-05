Ni Voldemort, ni Hitler, ni una mazorca: Donald Trump es Joffrey Baratheon

(Imagen: HBO/Getty. Montaje PlayGround)

Hacer comparaciones con Donald Trump va camino de convertirse en deporte olímpico. El efecto que su improbable melena rubia causó en internet terminó por generar una avalancha de paralelismos que iban más allá de lo racional, lo razonable e incluso de lo meramente concebible.

Es casi como un reto: piensa en lo primero que te venga a la mente. Lo primero. ¿Una mazorca? ¿Un caballo? ¿Un cuadro de Magritte? Ya hay comparación. ¿Un conejo? ¿una bala de paja? ¿Un loro? También ¿Un hámster? Por supuesto. Pero también monos, muñecos, gusanos. Se lo ha comparado con todo. Incluso con un pokémon: Yungoos.

Donald Trump and Yungoos | Pokémon | Know Your Meme pic.twitter.com/ap5z7kwk6d — Battleborn Review (@BattlebornBeta) 1 de marzo de 2017

Sin embargo, en tanto que poderoso villano, a Trump se lo ha equiparado también a casi todos los antihéroes posibles, reales y ficcionales: Hitler, Stalin, el anticristo, Voldemort, Hugo Chávez, Miley Cyrus o Maradona.

Y sí, es cierto: ya se le había comparado con Joffrey Baratheon, el malvado rey de Westeros de la saga de Juego de Tronos. Los rasgos comunes eran demasiado escandalosos como para que no hubera sido así. Porque no, no es solo su pelo rubio, ni el rubor de mejillas que les invade el rostro cuando se enfadan. La comparación va mucho más allá: ambos son crueles, imprevisibles, infantiles, consentidos, impresentables, narcisistas, satisfechos de sí mismos, han heredado su riqueza de sus padres y tienen una tendencia natural al mal gusto.

Los parecidos son tan razonables que no es de extrañar que antes incluso que Trump llegara al despacho oval ya habían creado un quiz para tratar de adivinar si la frase era del candidato republicano o del heredero de la dinastía Lannister.

Lo curioso es que esta vez el símil viene con certificado de autenticidad, ya que el autor de la comparación ha sido el padre literario de Joffrey: Georges R. R. Martin. No solo Los Simpson, nuestro Nostradamus posmoderno, predijeron la presidencia de Trump. Con estas declaraciones, el autor de Canción de hielo y fuego parece querer apuntarse un tanto.

Las similitudes saltan a la vista, sí. Pero la pregunta –cuya respuesta otorgará valor de vaticinio al personaje de Martin– sigue siendo la misma: ¿hasta dónde la trayectoria de Trump imitará la de Joffrey?