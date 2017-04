Actualmente, la mayor guerra en el seno de Marvel se libra entre sus lectores

“Lo hemos visto en las ventas… Cualquier personaje que forma parte de la diversidad, sea nuevo o mujer; cualquier cosa que no sea habitual en un personaje de Marvel, es rechazada por el público”.

Con estas palabras, David Gabriel, vicepresidente de ventas de Marvel, se quejaba hace unas semanas de la mala reacción que han tenido los lectores a los cambios que ha realizado la editorial.

Los cambios a los que se refiere comenzaron hace menos de un lustro, y consisten en transformar a los grandes iconos de Marvel en héroes que integren a todos los géneros, etnias e ideas.

De este modo, Thor se ha convertido en una mujer, el nuevo Spider-Man (Miles Morales) ha pasado a ser un niño latino, una joven afroamericana ha cogido el testigo de Iron Man bajo el nombre de Ironheart, X-23 ha seguido el legado de Lobezno con un seudónimo femenino, y la nueva Ms. Marvel ahora es Kamala Khan, una niña pakistaní y musulmana.

La estrategia del editor jefe, Axel Alonso, parecía ir viento en popa durante su primera etapa. Sin embargo, las ventas de Marvel han bajado notablemente, y esto ha provocado que ahora quieran cambiar el rumbo.

De momento, presentarán el gran evento llamado Legacy, que comenzará a publicarse en septiembre. Con este traerán de vuelta a los héroes clásicos y darán una última oportunidad a los nuevos. Así lo ha explicado Alonso:

“Queremos que los fans se despierten. Tan simple como eso. Marvel Legacy decidirá de una vez por todas si el Universo Marvel es lo suficientemente grande para Miles y Peter, Riri y Toni, Thor y Jane Foster, Laura y, me atrevería a decir, ¿Logan?”.

Pero, ¿es esto lo que han pedido los fans de la editorial? ¿Era este choque algo que inquietaba a los lectores habituales? ¿Era, en definitiva, una "guerra" necesaria?

Hemos hablado con lectores de Marvel habituales, tanto detractores de los nuevos cambios como amantes de su nuevo rumbo. Y esto es lo que nos han dicho.

"EL MUNDO DE LOS CÓMICS ES MASCULINO, PERO ESTO NO SE ARREGLA DÁNDOLE EL NOMBRE DE UN PERSONAJE EMBLEMÁTICO A UNA MUJER"

“El hecho de coger a grandes iconos y cambiar su género o etnia, ha logrado que muchos niños y niñas, que hasta ahora nunca se había visto representados, puedan soñar con convertirse en Thor, Spiderman o Iron Man. Creo que ha sido una jugada maestra de Marvel”, comenta Agente de Marvel, youtuber especializado en la editorial.

No obstante, su visión no es la mayoritaria. Son muchos los que han abandonado Marvel tras años siguiendo sus cómics, creyéndose traicionados tras ver como se sustituían personajes históricos en favor de la integración.

“Considero que introducir personajes femeninos y/o de etnias minoritarias valiéndote de la fama de un personaje es una forma rápida y cutre de decirle al mundo ‘miradnos: hemos dejado atrás nuestra época machista y xenófoba. Ahora somos más inclusivos’”, explica Cristina Roncero, lectora habitual de la editorial, quien cree que la inclusión de nuevos personajes se debería haber hecho de manera más progresiva.

“Sin duda, están haciendo un esfuerzo. Y en algunos casos es útil y orgánico (como Kamala Khan, que es musulmana, o Punto Ciego, el compañero de Daredevil que es inmigrante ilegal). Pero en la mayoría de casos son cambios forzados e innecesarios”, coincide el lector y bloguero Álex Marcos.

Básicamente, la mayor queja de quienes sienten que Marvel ha perdido el rumbo no viene del hecho que la editorial se haya vuelto más integradora, sino en que la manera de hacerlo ha sido “artificial y forzada ”.

Para Roncero, “Marvel ha caído en la corrección política en el momento en el que ha hecho más caso a la gente que opina de portadas sin haber leído nunca un cómic que a sus propios lectores”.

Además, se siente ofendida como mujer lectora: “El mundo de los cómics de superhéroes es predominantemente masculino. Siempre he tenido la sensación de que personajes femeninos con gran potencial no se han explotado. Pero esto no se arregla dándole el nombre de dicho personaje a una mujer. Se arregla apostando por historias en las que los personajes femeninos tengan más peso”.

UNA GUERRA NACIDA EN TWITTER

Durante los años 90, cuando la empresa pasaba por uno de sus peores momentos, su exposición en los medios más allá de su nicho era mínima. Pero, desde el éxito de sus películas, la situación ha cambiado drásticamente. Lo explica Agente de Marvel:

“Están intentando ser más inclusivos porque es lo que requieren los nuevos tiempos. Puede que hace unos años el mundo de los superhéroes estuviera acotado a un target muy concreto. Sin embargo, la televisión y el cine y, sobretodo, internet, han abierto las puertas a un nuevo público potencial que hasta ahora jamás se había visto representado”.

Pero, como remarca Roncero, “ Twitter es una plataforma muy peligrosa. A través de ella te llega la opinión directa y sin tapujos de muchísima gente. A Marvel le han llovido críticas tanto de lectores habituales como de espontáneos y gente que no ha abierto un cómic en su vida. Y han intentando agradarles a todos”.

En definitiva, el problema actual de Marvel parece haber nacido de su afán por llegar a todos los públicos. Y, aunque haya servido para que se hable mucho de sus colecciones en un primer momento, ha dinamitado el interés de muchos clientes tradicionales. Además, tampoco ha conseguido atraer a muchos nuevos lectores.

La estrategia de Marvel no es tan nueva como parece. La integración de los problemas cotidianos a metáforas superheroicas ha sido siempre el emblema de la casa. Con Spiderman, quisieron trasladar las dificultades adolescentes a un personaje con superpoderes. Con Los 4 Fantásticos, hicieron lo propio con las desaveniencias familiares. Con los X-Men, tejieron la mayor crítica que se ha hecho nunca en el sector de la cuestión de los marginados y los inmigrantes. Y, con los personajes introducidos en las series de Netflix, vemos un prototipo de héroe que huye de la fama y tiene que ganarse la vida como cualquier persona normal.

Lo único que ha intentado la editorial es llevar su espíritu progresista a nuestros días. Algo necesario si echamos la vista atrás, pues mientras en DC intentaban hacer algo similar (sin demasiado éxito) con sus múltiples reinicios de universo, en Marvel solo continuaban triunfando sus historias más conservadoras.

Sin embargo, en esta ocasión se ha visto el cambio como algo apresurado y forzado. Además, han sido vilipendiados por un factor que nunca antes les podía haber afectado: las redes sociales. De hecho, todos coinciden en que éstas han jugado un papel tan o más importante que los propios cómics en esta especie de "guerra civil".

"¿Qué diferencia hay entre los cambios actuales con los de hace años? las redes. A la gente le asusta el cambio. Lo que ha demostrado este tipo de críticas es que existe un patente miedo y una serie de prejuicios que van más allá de las viñetas", aclara Agente de Marvel.

¿LA EXCUSA DE MARVEL PARA NO ASUMIR SUS ERRORES?

Más que una Civil War entre detractores y amantes de la nueva fórmula, lo que se aprecia entre los lectores de Marvel es un aire de descontento basado en unas desacertadas decisiones editoriales.

"Marvel lo tiene fácil recurriendo al argumento de que 'han intentado progresar, pero los fans solo quieren lo mismo una y otra vez' en lugar de asumir los errores que han cometido", argumenta Marcos.

Entre estos errores, cita la idea de realizar un gran evento por año que integra a una gran parte de los personajes de la editorial: "Desmejora todas aquellas series que participan en él y arruina etapas e historias que de otra forma habrían llegado muy lejos".

Otra de las mayores quejas que se plasman es la de centrar su estrategia en el cine, moldeando los cómics para que tengan más importancia a la hora de llegar a la gran pantalla. Un claro ejemplo de ello es Civil War II, el evento de cómic del pasado año que casualmente coincidió con la película Capitán América: Civil War.

Por supuesto, también hay una gran queja entre la sustitución (y posterior olvido) de antiguos personajes emblemáticos. Y algunos cambios más polémicos, como hacer de Capitán América un agente de la organización criminal HYDRA, han contribuido a desencantar a unos fans que, por otro lado, llevaban años esperando a que Marvel alcanzara las cotas de popularidad actuales.

Con todo, saber hasta que punto ello ha perjudicado o beneficiado a la editorial se hace complicado. La insistencia en la bajada de ventas recuerda a lo que ocurrió a finales de los noventa, cuando propiciaron la venta de derechos al cine hablando de su mala situación y generando algunas de sus historias más arriesgadas.

Entonces, la jugada les salió redonda. ¿Estarán buscando repetirlo? Ciertamente, sería triste que una aparente cruzada por el progreso social no fuera más que una estrategia comercial camuflada.