Cassandra en el País de los Trolls Tránsfobos

La tolerancia (como la libertad de expresión y muchas libertades ) es esa cosa a la que uno apela para que respeten lo suyo. Rara vez se reivindica realmente para pedir respeto al otro. Muchos trolls indignados por los tuits ofensivos de Cassandra, la tuitera condenada por hacer chistes de Carrero Blanco, la han tomado con la joven murciana. Recibe insultos constantemente, peores incluso que los que profirió contra políticos y celebridades. Hay una incoherencia en pedir censura por un discurso de odio con otro discurso de odio. Y hay una actitud de, sí, vale, no debería ir a la cárcel, pero vaya mamarracha. Como dijo Manuel Jabois en la SER, “hay casi unanimidad en que la condena no se debería haber producido, por lo tanto, la gente más cercana a la derecha insiste en la pequeña condena personal, una valoración de su persona que no entra en indulgencia sobre su edad y que se considera necesaria para adjuntar la sentencia de la Audiencia Nacional.” Como si realmente importaran a nivel nacional, en los debates televisivos y en las casas de toda España, las gilipolleces que dice una chica de 20 años en Twitter. En un debate sobre la libertad de expresión, si creemos realmente en la libertad de expresión, el contenido ha de importarnos poco. La libertad de expresión defiende lo que no nos gusta oír. Y pasar de atacar personalmente a Cassandra a defender que se le prive de libertad es más sencillo de lo que parece.

El debate de los trolls de internet no es nuevo. Pero ¿quiénes están detrás de los perfiles falsos, los comentarios racistas, machistas y las faltas de ortografía? El director de cine Kyrre Lien quiso conocer a varios trolls de todo el mundo para ver qué les motivaba a escribir con tanto odio. “Mucha, mucha de esta gente está sola -sienten que la sociedad les ha dejado atrás- y muchos de ellos son ellos mismos antiguas víctimas de bullying”, dice Lien. “Pero, al final, aprendí que la gente puede cambiar, que son algo en movimiento. No podemos cerrar los ojos y pretender que no existen si queremos cambiar la manera en la que debatimos y nos comunicamos online. Es importante escuchar ahora esas voces.” El documental puede verse en Youtube , y este artículo del Guardian presenta a varios de esos trolls. No es cuestión de tolerarlos, pero sí de intentar ver lo que provoca su odio.

Un aspecto en común de los trolls de Cassandra es la transfobia. España es uno de los países más tolerantes del mundo con la comunidad LGBT, aunque culturalmente es un proceso lento. Hay países donde es un infierno ser LGBT. En este artículo se especifican algunos, como Iraq, Irán, Honduras, Uganda, Rusia, Egipto o Nigeria. De estos, Honduras es el que tiene el mayor número de asesinatos de transexuales, aunque son datos delicados, ya que es el país más violento del mundo. En Irán, sin embargo, hay una extraña tolerancia a los transexuales. En 1983 el Ayatollah Khomeini sacó una fatua que pedía la aceptación de los transexuales en la sociedad. En Irán es legal realizar cirugía de cambio de sexo. El país es, después de Tailandia, el que más operaciones de cambio de sexo realiza en todo el mundo. El gobierno se niega a aceptar a la gente transgénero que se niega a operarse. Esto hace que muchos gais se operen, ante la represión y arbitrariedad de las leyes contra la homosexualidad: “La persona pasiva se enfrenta a la pena de muerte, pero la activa solo recibe esa pena si está casada. Esto conduce a una desconfianza entre los miembros de la pareja, y si el pasivo es pillado se defiende diciendo que es una violación. Esto provoca una atmósfera de chantaje.”

En un artículo en la revista filosóficaAeon, la historiadora Alice Dreger escribe sobre los derechos de los intersexuales: personas que nacen con genitales que son tanto de hombre como de mujer. Es algo que le ocurre a 1 de cada 2.000 personas; y, de hecho, 1 de cada 100 bebés muestra un tipo de desarrollo sexual que no es el estándar de hombre o mujer. Dreger critica las operaciones de cirugía de “corrección” de la intersexualidad: “Casi todas estas operaciones en la primera infancia no son por necesidad médica. Ocurren por el deseo de los doctores de hacer que los genitales del bebé aparenten y funcionen en una manera culturalmente más aceptable.” Es un debate diferente al de la transexualidad, y quizá más complejo (la diferencia entre biología e identidad sexual, el tema de la elección), pero Dreger considera que es la próxima reivindicación sexual y de derechos humanos.