Carta extremadamente sincera de Alá a los yihadistas: «estáis dando la nota»

Hola, soy Alá, qué tal, cómo estáis,

Yo regular.

Os he hecho esta carta porque veo que existe un poco de confusión con respecto a mi papel en algunas cosas que están ocurriendo estos días, y me gustaría aclarar mi postura antes de que unos y otros volváis a usarme para fines oscuros.

Bueno, antes de nada un matiz.

Resulta que yo, Alá, Dios de los musulmanes, vivo en Barcelona desde hace más de un cuarto de siglo.

Como lo oís.

Me instalé aquí cuando las cosas empezaban a sobresalir, un poco antes de los Juegos, más o menos. Mi intención era enterarme de lo que estaban haciendo mis fieles, un poco como el programa ese de la televisión, 'El jefe infiltrado'. El caso es que se me ocurrió que una buena idea para pasar desapercibido era abrir una tienda de alimentación en el Eixample, y hasta hoy.

Reconozco que se vive mejor en el Eixample que en Pakistán, que es de donde le digo a la gente que vengo.

El paki, me dicen, ja, ja.

Si supieran.

En fin.

Aunque no me lo dicen abiertamente, yo sé que la gente piensa que soy "un ejemplo de integración". A mí esto me parece una cursilada, pero bueno, peor es robar o pasar hambre.

El caso es que yo le fío las chuches a los niños.

Los vecinos me dejan sus llaves en la tienda por si su juego se pierde.

Estoy en la tienda de lunes a domingo, cada día ahí, sirviendo al barrio, resistiendo fuerte a los procesos gentrificadores, y además con una cartera de clientes cada vez mayor.

Es la leche.

La gente se queda sin papel higiénico un domingo por la noche, ¿y adónde va?

Al paki.

Vuelven del trabajo necesitados de pizza y cervezas, ¿y a quién le compran?

Al paki.

Se les olvida la fruta en la compra semanal, ¿y a quién acuden?

Al paki.

La gente me quiere y yo quiero a la gente.

El paki les hace felices.

El paki es el amigo del barrio.

Y ojo porque cuando digo que la gente me quiere no me refiero solo a los musulmanes, me refiero también a caucásicos de todo tipo, ateos, progresistas, policías y ancianos católicos.

En realidad, estos últimos son los que más me quieren.

Soy el único que les hace caso.

Como venía diciendo, yo en Barcelona llevo una vida normal, con mi tienda y mis cositas, voy haciendo, tranquilamente.

Lo que poca gente sabe es que durante mucho tiempo, cuando cerraba la tienda y le decía a los vecinos que me iba para casa, en realidad me iba al sótano de un restaurante turco de un buen amigo mío en el Raval, donde hacíamos la Yihad.

La Yihad.

Así es.

Aunque en realidad yo simplemente hacía como que hacía la Yihad. Recordad que, como dije antes, yo a Barcelona me vine a enterarme de lo que estaban haciendo mis fieles islámicos, así que tuve que conocer a todo el mundo.

Evidentemente, mi mujer no sabía nada.

—Alá, ¿qué haces?, ¿te queda mucho?

Y yo:

—Espera Fátima, que estoy aquí haciendo negocios con un proveedor. Voy a tardar un poco.

Pero qué va, estaba ahí en el Raval con los colegas, haciendo la Yihad.

Divertido era. Sí.

Nos reuníamos en la bodega del shawarma entre cucarachas y chavales que trapicheaban MDMA en la Rambla, fumando porritos y oyendo hip hop.

Y vosotros diréis: ¿y cómo se hace la Yihad?

Pues en realidad tampoco era gran cosa: nos poníamos vídeos de atentados y comentábamos la jugada.

—Mira —decía Ibrahim— ese tío se va quedar como una cagarruta de paloma cuando se estampe contra el suelo, ja, ja.

Madre mía, qué loco estaba Ibrahim. Se refería al tipo ese que cae del World Trade Center, el de la foto famosa.

—Sí, tío, se le va a quedar el cuello como a la Duquesa de Alba —le decía yo—, ja, ja, ja.

Hacer la Yihad era más mamoneo que otra cosa. Nos hacíamos listas de reproducción de atentados en YouTube y les poníamos notas, como si aquello fuera un concurso de natación sincronizada.

Atentado de Niza: 7/ 10. Regular de víctimas pero muy buen guión original, ¿cómo no se nos había ocurrido antes lo del camión?

Atentado con un cuchillo en Londres: 1/ 10. Para eso quédate en tu casa, hermano.

Atentado en Bataclan 9/10. Finísimo. La ciudad del amor aterrorizada y los periodistas midiéndose los homenajes en todo el mundo. Me quito el sombrero.

En fin, que Yihad, poca. Lo único que hacíamos era mandarnos memes de atentados y fumar.

¿Me gustaba aquello? No, pero yo qué sé, al final le acabas cogiendo el gusto, sabes: son tus colegas y, pues mira, entended que aquello era bastante sanador para mi existencia ejemplar, trabajando siete malditos días a la semana, siendo un “ejemplo de integración” día sí, día también, sin parar.

Por otro lado, la gente acostumbra a llevar dobles vidas, y para mí la Yihad era eso, una escapatoria desestresante.

El caso es que después de lo de París las cosas empezaron a torcerse: los atentados eran cada vez más malos, la diversión era cada vez peor y mis amigos radicalizados se estaban quedando tontos de tanto porro. Eran un poco como los pringados del barrio. Botarates. Beduinos.

Mucho YouTube pero poca mezquita, les decía yo.

Y de pronto, pam, se explotan en su casa preparando un atentado, la lían fuerte y la cosa acaba días más tarde con el viral del mequetrefe aquel desde Raqqa diciendo que va a venir y va a conquistar Al-Andalus.

Pero qué vas a conquistar tú, so espantapájaros.

Ni media torta tienes.

Total, que escribo esto con una vergüenza ajena infinita.

Lo que yo os quería decir es que sí, podéis admirarme lo que queráis, podéis rezarme mirando a La Meca y os podéis ahorrar el desayuno y el almuerzo en mi nombre, me parece bien, me parece justo, pero no hagáis el ridículo a mi costa más, os lo suplico. La gente viene de un humor raro a la tienda cuando hacéis eso, y yo solo quiero hacer feliz a la gente.

Soy el paki del barrio, hago feliz a la gente.

Y no, a Alá no le gustan los petrodólares, ni Erdogan, ni la monarquía marroquí, ni los Boko Haram esos, ni la ablación del clítoris, ni los terroristas otros con nombre de detergente, ni el machismo de gente que dice que el Corán dice que las mujeres deben vestir como si fueran sacos de café. A Alá no le gustan las mujeres que parecen sacos de café. A Alá le gustan las mujeres libres. A Alá también le gustan los clítoris en su sitio, no rebanados. Pero ojo, a Alá tampoco le gusta la gente que trata a los musulmanes como si fueran ciudadanos de segunda: puñetas, ¡si a mí me encanta que me dibujen en el Charlie Hebdo!, ¿a quién no le gusta que le retraten?

Bueno, pues eso, os agradezco que no deis más la nota en mi nombre y que os cuidéis, que yo voy a seguir ahí al pie del cañón en la tienda, veinticuatro-siete, siempre entregado a vosotros.

Os quiere,

Alá, Dios de los musulmanes, paki del Eixample, uno más,