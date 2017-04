Caitlyn Jenner a Trump: “lee mi libro, aprende algo”

Caityn Jenner ha encontrado una buena manera de vender su libro: decirle a un hombre que no lee que se lo lea. El pasado jueves, en plena promoción de sus memorias, Jenner se presentó en Washington, lanzó un mensaje a Donald Trump, y le invitó no sólo a comprárselo sino también a que sacara conclusiones de sus experiencias. Porque ahora que Trump ha reconocido públicamente que ser presidente de los Estados Unidos "no es tan fácil como parecía", quizá sí que necesite leer las palabras de quien ha sobrevivido a una vida complicada. Como dice Jenner, "aprender algo" de una vez por todas.