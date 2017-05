Bukowski agrediendo a su novia, otra muestra de violencia machista que “quisimos” olvidar

Hablemos de Charles Bukowski.

Hablemos de él por ser su literatura un referente inagotable y por ser 2017 un año en el que, otra vez, el celuloide reivindica y recupera su figura: el biopic dirigido por James Franco verá la luz este año, y en Francia acaba de reeditarse el documental The Charles Bukowski Tapes.

Bukowski no era un escritor corriente. Ni en estilo, ni en contenido, ni en actitud. Y tal vez de ese carácter poco habitual, quizás díscolo, nace el interés general de verle en pantalla. De verle borracho en el programa de Bernard Pivot. De verle y escucharle leer Born into this sobre un escenario acompañado de unos cuantos cascos de cerveza y de una libreta.

Porque Bukowski perorando, recitando y conversando es la pausa, la aparente desidia para quien hablar es solo una acción más a llevar a cabo entre calada y calada o entre trago y trago. Una tranquilidad alterable sólo en palabras y nunca en tono. Hasta que llega al límite.

Precisamente, en una de las entrevistas que componen The Charles Bukowski Tapes, se puede ver una discusión entre Linda Lee, quien entonces fuera su prometida, y el escritor. La discusión versa sobre la hora a la que ésta solía llegar a casa. En el transcurso del diálogo, Bukowski sobrepasa ese límite del que hablamos y el tono rebosa la aparente calma. Con la figura de un abogado sobrevolando la conversación, le dice “¿Sabes qué pedazo de mierda eres?” y posteriormente la acusa de mentir.

Entonces, la rabia del escritor crece, y visiblemente borracho Bukowski estalla de ira y le propina a Linda unas patadas que, si bien parecen ridículas, no dejan de ser repulsivas.

La agresión de Bukowski a Linda Lee no es sólo física. El escritor además la insulta. La humilla ante la cámara.

Quienes hasta ahora han analizado las imágenes no lo han tenido en cuenta. De hecho, en comentarios de blogs, en el propio vídeo de YouTube, en foros como Reedit o en medios como Letterpile justifican la agresión con el argumento de que "Bukowski no era machista, ni siquiera misógino: era un misántropo". Y atendiendo a su obra, podríamos llegar a creérnoslo, si no fuera por la escena de violencia machista que muestra este vídeo.

Cabe señalar también que en una entrevista de 1999, cuatro años después de que falleciera Bukowski, Linda habla al respecto de la agresión y señala que aquello fue real y que "así era Hank después de siete botellas de vino". A lo cual añade que: "Fue la única vez que hizo cualquier cosa física abusiva conmigo".

Pero aunque fuera la única vez que lastimó a Linda Lee —lo cual tampoco sería para nada disculpable—, no fue la primera que golpeó a una mujer. O eso mismo asegura Linda King, una antigua novia, que también fue agredida por Bukowski a la vuelta de un combate de boxeo.

A pesar de la dureza de las imágenes, no nos sorprende que a penas se hable de esta entrevista. De hecho, podría parecer que como ocurre con la violación de Pablo Neruda, con las agresiones de Ted Hughes o con las escenas de violencia sexista a las que muchas escritoras han de enfrentarse cada día, pasará mucho tiempo hasta que asumamos la importancia de resaltar este episodio cuando se hable de Bukowski.

Porque sólo de esa manera evitaremos repetir sus errores.

Y porque sólo así seremos capaces de alabar la brutal obra del gran Charles, sin olvidarnos del desagradable maltratador que se escondía tras sus libros.