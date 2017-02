Brexit, Trump, ISIS: la preocupante explicación para esta nueva epidemia de ira

Voltaire y Rousseau, Rousseau y Voltaire.

¿Es que todo tiene su explicación en el siglo XVIII?

Al parecer, sí. Y la clave podría resumirse en el enfrentamiento entre los dos filósofos franceses que a finales de la Ilustración definieron lo que sería la Modernidad.

Como señala Pankaj Mishra en su reciente libro Age of anger: a history of the present ('La Edad de la Ira: una historia del presente'), aunque Voltaire y Rousseau ahora son en el imaginario común dos señores con pelucas blancas que dijeron cosas (un poco) inocentes, nada más lejos de la realidad.

Voltaire fue un personaje liberal — en todos los aspectos—, individualista y cosmopolita que dominó todas las tertulias intelectuales de París.

Jean-Jacques Rousseau, por el contrario, fue un eterno enfadado que desconfió de los poderosos, de las ciudades, de los hombres... y sobre todo de Voltaire.

Los dos están enterrados en el Panteón parisino, pero la tumba de Voltaire tiene sobre ella una estatua sonriente mientras que la de Rousseau tiene un puño que sujeta una antorcha.

Según afirma Pankaj Mishra en su polémico ensayo, la actual epidemia de ira aparentemente inexplicable que amenaza al mundo — la victoria de Donald Trump, la salida de Reino Unido de la UE, el "no a la paz" en Colombia, la guerra de Siria, la violencia creciente del ISIS, el auge de partidos xenófobos como el de Marine Le Pen en Francia— tiene su raíz ahí.

En la Modernidad.

De acuerdo con Mishra, muchas veces se ve la guerra contra el Estado Islámico como una guerra de lo racional contra lo irracional. Y en ello hay parte de verdad: la Razón, el gran objetivo de los Ilustrados y el gran mantra del liberalismo clásico y del neoliberalismo, crea unas promesas que no puede cumplir.

Sanidad universal, riqueza para todos, éxito, individualidad, felicidad... Al liberalismo, que defendió Voltaire y denostó Rousseau, se le llena la boca de grandes palabras. Y no puede cumplirlas.

Pankaj Mishra, de origen hindú, conoce esto bien: con la modernización de la India se invitó a los habitantes a que abandonasen sus sistemas sociales y religiosos, su forma familiar de vivir en grandes familias, su mística, etc.

A cambio se les prometió un crecimiento exponencial de la economía y una mejora de las condiciones vitales de todo el mundo, pero cuando esto no se pudo cumplir los indios empezaron a desesperarse y llegaron a votar a un partido nacionalista de extrema derecha cercano a aquello que más tememos de Trumo. Han perdido la esperanza y, además, no pueden volver a su sociedad tradicional.

¿Y cuál es la solución que propone? Quemarlo todo.

Según afirma Mishra en La Edad de la Ira, algo similar es lo que ha sucedido en otros países y sucederá en otros más. Una ira brutal se está apropiando de muchos ciudadanos que en todo el planeta se sienten decepcionados con el sistema social, filosófico y económico del mundo moderno, y la cosa solo puede ir a peor.

El libro de Mishra tiene, como resulta evidente, muchos puntos discutibles (desde la condena total a la Modernidad al espíritu anarco-terrorista de Rousseau), pero sí es cierto que es capaz de explicar muchos fenómenos y sobre todo de ponernos verdaderamente alerta.

Con su ensayo, Pankaj Mishra pretende gritarnos: eh, despertad, que el mundo está a punto de arder y no hay salida de emergencia.

Y mientras Mishra habla, unas palabras suenan en el fondo como un mantra.

"Voltaire y Rousseau, Rousseau y Voltaire..."