Astro Poets: los profetas de Twitter que han reinventado el horóscopo

"No consultamos con la Nasa ni con el Papa. Somos poetas. Tenemos una conexión directa con Dios".

Est a es la frase que la cuenta Astro Poets (@poetastrologers) tiene fijado en su perfil de Twitter. Desde que nacieron el pasado mes de noviembre, su éxito ha sido vertiginoso: 30.000 seguidores en apenas 50 días.

La propuesta de sus autores, los conocidos escritores Dorothea Lasky y Alex Dimitrov, no podía ser más eficaz y rompedora: hacer desenfadadas predicciones astrológicas que unen cultura pop, literatura y horóscopo tradicional.

Por ejemplo, hace unos días comparaban los signos del zodiaco con canciones de Drake:

Sagittarius as a Drake song: Best I Ever Had — Astro Poets (@poetastrologers) 26 de diciembre de 2016

("Sagitario como una canción de Drake: Best I Ever Had").

Cancer as a Drake song: Hotline Bling — Astro Poets (@poetastrologers) 26 de diciembre de 2016

("Cancer como una canción de Drake: Hotline Bling")

En la estirpe de otros escritores como W.B. Yeats (practicante de diferentes disciplinas esotéricas y casado con una médium) o Diego de Torres Villarroel (escritor y adivino del siglo XVIII que predijo la muerte de Luis I y la Revolución Francesa), los Astro Poets han sabido integrar los mundos de la literatura y la astrología.

En una entrevista para la revista Literary Hub, Dorothea Lasky afirmó que:

"Creo que la poesía [...] puede actuar como una forma de profecía. Sé que todos los poetas han vivido la experiencia de escribir un poema y que días o meses o años más tarde, ese poema suceda en el futuro. Creo que esto sucede porque si estás verdaderamente abierto a dejar que las cosas emerjan en el poema, las fuerzas del tiempo y del futuro pueden incorporarse a tu texto".

Aunque una primera lectura podría sugerir que Astro Poets es un experimento kitsch, Lasky y Dimitrov parecen estar tomándoselo muy en serio.

Su conocimiento de las diferentes creencias asociadas a los signos del zodiaco es notable, y le permite adquirir a Lasky incluso una posición política: la poeta como bruja.

"Alguna gente se ha reído muchas veces de mí por pensar esto, pero creo que la astrología es una lente que permite mirar al mundo y que tiene sentido. Es lógico que en un tiempo oscuro como este, mucha gente esté de acuerdo conmigo. Es un arte sincero".

Creas o no en los designios que te reservan los astros, lo que está claro es que con Astro Poets te echarás unas risas.

Holiday mood of a Sagittarius: doing coke in their grandma's bathroom while the family opens more presents — Astro Poets (@poetastrologers) 26 de diciembre de 2016

("Estado mental de un Sagitario en vacaciones: meterse coca en el baño de su abuela mientras la familia sigue abriendo regalos).