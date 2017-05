Entre Heidi y Pippi Langstrump: así es la nueva adaptación literaria de Netflix

De una transgresión canadiense del entorno en el que se desarrolla la historia de Heidi y de la presencia de un personaje que, en aspecto y carácter, se asemeja a Pippi Calzaslargas, nace Anne with an e, un clásico de la literatura infantil en Canadá que además es el último éxito de Netflix.

Anne es una huérfana de once años que, por error —sus padrastros querían a un niño y no a una niña para que les ayudara en el campo—, llega al pueblo ficticio de Avonlea. La historia se desarrolla en plena época victoriana y Anne es un personaje que poco a poco se ganará el respeto de todos los habitantes de la pequeña aldea.

Traducida al castellano como Ana, la de las Tejas Verdes, la nueva serie de Netflix es una adaptación literaria. Una evidencia, otra más, de los vínculos entre literatura y series en la enésima edad dorada de la televisión.

En el caso de la novela de Lucy Maud Montgomery, el hecho de que se hayan vendido más de cincuenta millones de copias es un dato a destacar.

Al igual que otro dato a destacar es que los valores e imperativos morales que se exponen en una obra de 1908 gozan de validez en 2017. En cierto modo, Anne with an e refleja otra visión del bullying, otra forma de superar los conflictos, y puede ser vista como la antítesis de 13 Reasons Why.

Mientras que el trágico final de Hannah Baker se conoce desde el primer capítulo; ante los problemas que se le presentan a Anne Shirley, la solución es una puerta abierta al optimismo.

Es el mismo caso, sí. Una adolescente se enfrenta a la realidad, a un mundo hostil. Las críticas al físico, las dificultades de integración en una nueva escuela… Pero en la vida de Anne, el remedio —gracias a su condición de chica brillante, perspicaz e inconformista— pasará por la integración.

Los productores de la serie lo tendrán fácil si quieren seguir creando más temporadas: la historia de Anne Shirley está contada en más de una novela. Hasta ocho libros constituyen todas las secuelas de la astuta adolescente. Ocho libros que se entienden de forma lineal a lo largo de la vida de Anne en Avonlea, desde los 11 hasta los 53 años.

Se trata, además, de una obra con elementos autobiográficos, ya que la madre de Lucy Maud Montgomery falleció cuando ésta tenía 21 meses. Una obra que se ha convertido en una serie con matices emocionales y que ha sido definida como la serie que toda chica debe ver.