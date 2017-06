Andrea Levy la lió citando a Federico García Lorca... pero no fue la única

Un 5 de junio nacía el genio granadino Federico García Lorca y, también un 5 de junio, concretamente ayer, Andrea Levy se metía en un bonito jardín por colgar en Twitter un vídeo en homenaje al poeta.

Un 5 de junio nacía el genio granadino Federico García Lorca aquí mi homenaje.Este es mi favorito, ¿y el tuyo? pic.twitter.com/smsfg8y3Fu — Andrea Levy (@ALevySoler) 5 de junio de 2017

La pulsión por la efeméride, junto con la necesidad de dinamizar las redes sociales con contenidos supuestamente apolíticos, muchas veces hace olvidar a nuestros dirigentes que los escritores significan bastante más que una fecha y unos versos bonitos.

Algo así le ocurrió a la vicesecretaria de estudios y programas del Partido Popular, Andrea Levy, que se grabó en vídeo leyendo ‘El poeta dice la verdad’, de García Lorca, uno de los mayores símbolos literarios de la lucha antifascista.

Por supuesto, la jugada le salió mal, y los usuarios de Twitter se encargaron de recordarle que era precisamente el PP el que bloqueaba la Ley de la Memoria Histórica e impedía recuperar los restos de las víctimas franquismo, como el mismo García Lorca, fusilado, y cuyos restos todavía no han sido hallados.

En este caso, a Andrea Levy le traicionó la carga simbólica que la figura de García Lorca trae consigo. Sin embargo, los problemas que puede traer el uso estético de la literatura en política son un montón. El de Levy no es el primer ni el único caso, y si bien el suyo nos indigna, por el ridículo y por la inconsciencia, hay otros que nos hacen reír:

1. José María Aznar recitando un poema de Pere Gimferrer

Todo el mundo conoce el momento. Poco se puede añadir al montaje cruzado del vídeo del expresidente confesando que habla catalán en la intimidad y su lectura de un poema de Pere Gimferrer.

2. Esperanza Aguirre citando a José Sara Mago.

Que Esperanza Aguirre llamó Sara Mago a Saramago es ya una leyenda, y no está claro que lo llegara a decir en algún momento. Lo que sí es seguro es que la supuesta confusión entre el escritor luso José Saramago y Sara Baras forma parte del mito político que es Esperanza Aguirre

3. No hables de lo que no has leído: Albert Rivera, Pablo Iglesias y el affair Kant.

Ya se sabe: cosas de campaña. Era un debate con turno de preguntas abiertas en la Universidad Carlos III de Madrid, y un alumno les pidió que recomendaran un libro de filosofía. Albert Rivera sacó pecho, tirando de su referente en eso del liberalismo político, y citó a Kant. El problema fue cuando tuvo que reconocer que del autor prusiano no había leído “ningún libro en concreto”.

Pablo Iglesias quiso aprovechar la oportunidad para reivindicarse y, ay, terminó hablando de la ‘Ética de la razón práctica’. Casi.

4. Vicente Fox y el premio Nobel a José Luis Borgues.

El expresidente mexicano Vicente Fox constituye un género de la cagada literaria en sí mismo. No solo llamó José Luis Borgues a Jorge Luis Borges, sino que además le atribuyó un polémico premio Nobel en su felicitación a Vargas Llosa por recibir el galardón. Además, la exprimera dama y esposa de Fox, Martha Sahagún, durante un discurso se refirió a Rabindranath Tagore como “la gran escritora hindú Rabina Gran Tagora".

5. Tirant lo Blanc, ¿de Ausiàs March?

La exconsejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad Valenciana, Lola Johnson, en la ceremonia de entrega de los Premios de la Generalitat a los Libros mejor editados de 2010-2011, terminó atribuyendo el 'Tirant lo Blanc' a Ausiàs March.

Por suerte, la confusión quedó entre autores valencianos y no contribuyó al espolio de autores valencianos por parte de Catalunya del que se quejaba su presidente, Francisco Camps.

6. Bonus track: Jean Luc Mélenchon leyendo a Paul Éluard.

Las últimas elecciones francesas fueron especialmente literarias, y Jean Luc Mélenchon demostró en los actos de campaña que los políticos se podían servir de la literatura sin hacer el ridículo. Sus lecturas de ‘Le château des pauvres', de Paul Éluard, así lo demuestran.