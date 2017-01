Amazon abre una librería física en Manhattan: ¿ironía o modelo rompedor?

Con la aparición de Amazon, la famosa tienda online, el mercado del libro físico se vio seriamente amenazado: muchas librerías tradicionales tuvieron que cerrar sus puertas o reformar drásticamente su modelo de negocio.

Este proceso afectó principalmente a EEUU y a otros países anglosajones, donde la presencia de Amazon ha tenido efectos más determinantes en la forma de comprar y enviar libros.

Por eso resulta quizá más irónico que Amazon haya decidido ahora abrir una librería física en Manhattan, el centro del mundo literario estadounidense.

Esta local —que se inaugurará en primavera— no es el primero de la cadena, ya que en los últimos meses Seattle, Portland y San Diego ya vieron cómo Amazon instalaba librerías en sus centros urbanos.

Estas librerías de Amazon tienen un funcionamiento particular, que posiblemente la de Nueva York reproducirá a mayor escala: no poseen cualquier libro en sus estantes, sino aquellos que un programa informático calcula como más probable que se compren.

Aunque las librerías que hasta ahora ha abierto Amazon no parecen especialmente rompedoras , la tecnología que la marca ya está instalando en otras de sus tiendas (como los supermercados Amazon Go, donde no se pagará en caja sino a través de una app) podría marcar la diferencia.

¿Cambiará esto el mercado del libro (otra vez)? ¿O será solo una librería más que podrá convivir con locales clásicos de Manhattan como Rizzoli Books o The Strand?

El tiempo lo dirá.