Ahora Emma Watson quiere esconder libros por tooooodo el mundo

Con cierta regularidad, la actriz Emma Watson da que hablar por noticias relacionadas con el feminismo.

Casi como si fuera una creadora de virales feministas, en los últimos meses ha llamado en distintos momentos la atención por las polémicas fotografías de Vogue, por su campaña Books on the Underground y, ahora, por una nueva y curiosa iniciativa llamada Book Fairies.

Esta iniciativa significa en castellano algo como Las hadas de los libros y está basada en la anterior campaña a que prestó su imagen, Books on the Underground, durante la cual Emma Watson escondió en los metros de Londres y Nueva York ejemplares de libros feministas que forman parte de su club de lectura 'Our shared shelf'.

Ahora ha querido multiplicar esta idea y sacarla del subsuelo: junto a sus "hadas de los libros", ayer comenzó a repartir más de 1000 volúmenes por diversos países de todo el mundo, como India, Japón o Hungría para celebrar el Día de la Mujer.

Entre los ejemplares que las hadas han escondido a lo largo y ancho del planeta se cuentan libros de Maya Angelou, Caitlin Moran o Gloria Steinem.

Estos libros cuentan en su interior con una carta manuscrita por Watson en la que anima al lector a que, una vez que haya leído el libro, lo deje de nuevo en un lugar público para que la cadena no se detenga.

Aunque es difícil saber si esto se trata de uno más de los movimientos publicitarios de La Bella y la Bestia, el remake de Disney que llegará a los cines en unos días y que protagoniza Emma Watson, lo que está claro es que estos libros de contenido feministas tienen que llegar más que nunca a todo tipo de público.

Así que esperemos que estas hadas no pierdan su magia después del estreno del próximo 17 de marzo.