Los 5 mejores debates literarios de 4chan

Empecemos por lo importante: 4chan /lit/ es el mejor lugar del mundo.

El paraíso, porque 4chan /lit/ es el paraíso, consiste en que la primera respuesta a la pregunta «¿por dónde debo empezar a leer las obras completas de Platón?» sea «por los presocráticos», la segunda «por la página 138, obviamente» y la tercera: «¿qué coño estás haciendo?».

No, no es mi opinión. Estamos hablando de datos objetivos. Un lugar en el que cuando alguien pide que describas en pocas palabras tu novela ideal la respuesta sea «escrita por Thomas Bernhard» tiene que ser, por imperativo moral y estético, el mejor rincón que podrás pisar en lo que te queda de vida.

Sobre todo, ha de quedar claro que 4chan /lit/ no es un foro: es una planta industrial de producción de críticas literarias exprés, la única fuente posible a la que deberían recurrir todas las editoriales para elaborar sus fajas promocionales. Sin duda, sería la mejor forma de terminar de una vez por todas con los ridículamente laudatorios obra-maestra-fascinante-un-hito-oh-ah-uh-qué-buena-sí-oh y dar comienzo a una tradición más honesta. Por ejemplo, para las novelas de Updike: «nunca he conocido a nadie que haya leído una sola novela de este tipo». O para Vonnegut: «lectura obligada, si tienes menos de 17 años». O para la próxima edición de la poesía completa de Bukowski: «nunca he leído su poesía, pero sus libros de soy un capullo borracho están bien».

4 chan /lit/ es ese lugar en el que te dan lecciones sobre cuál es la mejor traducción al inglés de Dostoievski entre memes con la cara de Pynchon y chistes machistas, LGTBfóbicos y racistas, o para que nuestros lectores patrios lo entiendan: forocochismo ilustrado.

Porque debes saber que da igual la pregunta que te propongas hacer: una de las respuestas siempre, siempre, siempre será «por ser negro». Pero 4chan /lit/ es también el hábitat de una ironía en bajo continuo que despunta cuando alguien confiesa que dejó de leer el Tractatus logico-philosophicus a partir del 4.1122 porque los últimos puntos le estaban pareciendo muy aburridos.

Hay preguntas de todo tipo. Desde «estoy leyendo Así habló Zaratustra y es la primera vez que leo algo de Nietzsche. ¿Qué mierdas está pasando?» hasta la petición de recomendaciones técnicas para escribir una novela de ciencia ficción sobre submarinos.

Ahí van algunas de las mejores preguntas y respuestas:

«¿Qué te impide escribir y terminar una obra maestra similar a Ulysses, La broma infinita o El arcoíris de gravedad? »

«No estar mentalmente enfermo».

«Falta de autoestima. Aún peor, una acertada falta de autoestima».

«Estoy trabajando en: Ulysses II: Infinite Rainbow».

«Falta de disciplina. Falta de energía. Solo soy muy inteligente, no un genio».

«Un trabajo a tiempo completo, una novia y estudio».

«No tengo nada que decir, mi vida no ha sido interesante. Por eso leo».

«Joyce parecía ser una enciclopedia de literatura andante. ¿Cómo pudo leer tanto y retener tanto? »

«Porque, de hecho, leía libros en lugar de hacer posts de mierda en internet».

«Porque en su tiempo no había internet (porno) ni WhatsApp».

«Espera a escuchar a Borges hablar de literatura».

«Tenía la memoria de Funes, el memorioso».

«Acabo de leer El género en disputa, de Judith Butler y me ha encantado. ¿Alguna recomendación? »

«Estudia biología».

«No me importa una mierda su feminismo, pero escribió un gran libro sobre la influencia de Hegel en los filósofos franceses del s. XX y su concepción del deseo».

«Literalmente, una de las peores filósofas feministas que nos ha traído la absurdidad de la tercera ola. Lee a Beauvoir o a Fireston».

«Hombre = pene.

Mujer = vagina».

«¿Qué libros leen vuestros familiares? »

«La edición de bolsillo del Nuevo Testamento que consiguió en Vietnam».

«Mis padres solo han leído la Biblia».

«Soy negro».

«Mi hermana se ha convertido al liberalismo».

«Mi abuela lee cualquier cosa que sea de Bauman».

« Platero y yo, de Juan Ramón Jiénez».

«Libros de autoayuda cristianos».

«¿Cuál es la diferencia entre poesía y filosofía? »

«Una consiste en la escritura sin sentido de pasajes autoindulgentes y la otra... oh, espera».

«Los filósofos son un poco más homosexuales que los poetas».

«El poeta intenta llevar su cabeza a los cielos; el filósofo intenta llevar los cielos a su cabeza».

«Los filósofos son homeless».

«Yo no tengo un filósofo en mi garaje».

«Los poetas generan emociones en el pueblo que no podrán experimentar en toda su vida».