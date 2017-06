Una batseñal iluminará el cielo de Los Angeles en honor al fallecido Adam West

Antes de que un Ben Affleck musculado y triste se pusiera el traje del murciélago. Antes de que Christian Bale cambiara la concepción del personaje. Incluso antes de que Michael Keaton demostrara que se podían hacer buenas películas de superhéroes, estaba él: Adam West.

El actor que interpretó a Batman en la serie de los años 60 falleció el pasado 9 de junio a los 88 años, después de años luchando contra la leucemia. A su paso dejó 120 episodios de una serie divertida y original que nos mostraba a un Batman alegre, sin las preocupaciones que le han asolado desde entonces, pero con sus mismos objetivos.

Ahora, como un homenaje que sin duda se ha ganado a pulso, el Ayuntamiento de Los Angeles ha anunciado que el cielo de la ciudad lucirá la batseñal este jueves 15 de junio. A las 21:00h, mientras se suma un nuevo icono a la noche estrellada, el alcalde Eric Garcetit y el Jefe del Departamento Charlie Beck le darán un emotivo homenaje en el ayuntamiento.

En este evento, al que han sido invitados todos los habitantes de la ciudad, se recogerán donativos destinados a Adam West Memorial Fund, una fundación sin ánimo de lucro que trabaja junto al Hospital St. Jude para ayudar a los niños con cáncer.

El primero en confirmar su aparición ha sido But Ward, quien le acompañó durante todas sus aventuras haciendo de Robin. Pero son muchos más los que se han sumado a despedirle. Mark Hamill, actor de Star Wars y actor de doblaje del Joker, fue uno de los primeros en hacerlo:

#AdamWest was such a wonderful actor & so kind, I'm so lucky to have worked w/ him & tell him how much he meant to me & millions of fans. pic.twitter.com/Bu0OOaRgX9 — Mark Hamill (@HamillHimself) 10 de junio de 2017

Adam West fue un actor extremadamente maravilloso y amable. Tengo mucha suerte de haber trabajado con él y de haber podido decirle lo mucho que significó para mí y para millones de fans.

También Ben Affleck, el actual Batman, tuvo unas palabras de cariño hacia su antecesor:

Adam West exemplified heroism. Kind, funny and an all around great guy. Thank you for showing us all how it's done. @therealadamwest — Ben Affleck (@BenAffleck) 10 de junio de 2017

Adam West ejemplificaba el heroísmo. Amable, divertido y todo un gran tipo. Gracias por mostrarnos cómo se hace.

Hasta Val Kimer, quien se pusiera en su posición en Batman Forever, ha querido darle un emotivo adiós:

Ah dear Adam West. He was always so kind when we met. A real gent. Once when I was a kid we found ourselves in front the batmobile. I got in — Val Kilmer (@valkilmer) 10 de junio de 2017

Ah, querido Adam West. Fue muy amable conmigo desde que nos conocimos. Un verdadero caballero. Una vez, cuando era un crío, nos encontramos delante del Batmobile. Entré dentro.

Aunque no haya sido el prototipo de Batman que ha acabado imponiéndose, todo fan del justiciero tiene un hueco en su corazón para Adam West. Un murciélago eterno que seguirá brillando mientras la batseñal esté encendida.