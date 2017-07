El astronauta que sirve de mascota a la MTV pasa a tener género neutro

Warner Bros. tiene a Bugs Bunny. Disney tiene a Mickey Mouse. La MTV, bueno...

La MTV tiene a un astronauta.

La mascota, llamada simplemente 'moonman', quizás ya no forme parte de sus cuñas promocionales o de su logotipo, pero la cadena todavía lo utiliza en sus Video Music Awards: en la ceremonia, las estatuillas que se entregan tienen la forma –y el nombre– de moonman.

O, como se referirán a él a partir de ahora, 'moon person' –'persona lunar', en contraste con el 'moonman' que, en inglés, se refiere únicamente al astronauta varón. “¿Por qué debería ser un hombre?”, se preguntaba en The New York Times el presidente de MTV Chris McCarthy. “Podría serlo, como podría ser una mujer, ser transgénero o tener género no binario”.

Reconócelo: siempre que veías a moonman en pantalla, imaginabas que debajo habría un astronauta, nunca una astronauta o un astronauta de género no binario. McCarthy propone acabar con esa tendencia, otorgándole a la mascota un género neutro; rebautizándola como 'moon person'.

Las declaraciones de McCarthy no salen ahora por casualidad: a principios de este mes, los MTV Movie & TV Awards se celebraban, por primera vez, sin hacer distinciones de género entre actrices y actores; sin separarlos por categorías.

“Eso nos recuerda que actuar es tener la habilidad de ponerte en la piel de otro, y eso no necesita dos categorías distintas”, dijo Emma Watson al recoger el galardón durante la ceremonia. “La capacidad empática e imaginativa que eso requiere no debería encontrarse con ningún límite”.

Remando en el mismo sentido, los Video Music Awards —donde, por primera vez, se referirán a los trofeos como 'moon persons'— tampoco harán distinciones entre Mejor Vídeo de Artista Masculino y Mejor Vídeo de Artista Femenino: ambos se fundirán en uno llamado Artista del Año.

En la entrevista con The New York Times, McCarty también dijo estar desarrollando un reality protagonizado por jóvenes de género no binario. ¿Su nombre? We Are They.