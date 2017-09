Se filtra la primera imagen del remake de 'Hellboy', y los fans han enloquecido

@HellboyMovie

“Oh, mierda”, podemos leer la publicación de Twitter que presentaba en sociedad a David Harbour como Hellboy. El actor de Stranger Things, cuya caracterización se ajusta de forma fiel al original (los cómics de nombre homónimo), ha sido recibido con el vitoreo unánime de los fans.

Tras dos excelentes adaptaciones firmadas por Guillermo del Toro, la saga Hellboy ha pasado a manos de Neil Jordan, director de En Compañía de Lobos. Además de Harbour, completan el reparto de la película Ian McShane, Milla Jovovich, Sasha Lane y Penelope Mitchell. Ed Skrein, aunque inicialmente fue elegido para interpretar a Ben Daimio, se vio inmerso en una polémica debido al whitewasing que habías tras su elección de casting –Daimio es asiático.

Hellboy es una creación original de Mike Mignola. El cómic, publicado por la independiente Dark Horse, cifra las desventuras de un demonio criado entre humanos que acaba convertido en investigador paranormal.

Aunque quede elitista decirlo –también se decía del Joker de Jack Nicholson o del Marv de Mickey Rourke en Sin City–, el Hellboy de Ron Perlman era perfecto; había algo en él que iba más allá de un físico adecuado –aunque, vaya, podías proyectarlo en el demonio de Mignola incluso viéndolo sin maquillaje.

La presencia de la que Perlman era garante incluso antes de que viésemos ninguna imagen de su caracterización no es, ni de lejos, la de un actor como David Harbour. Viendo esta primera imagen liberada por la productora, cuesta abstraerte: estás viendo a Harbour maquillado como Hellboy, no a ese Hellboy por derecho propio que sí era Ron Perlman.

Quizás David Harbour, a las órdenes de un director tan potente como Jordan, acabe siendo un Hellboy estupendo; pero, como cantaban los Smiths, you just haven't earned it yet, baby.