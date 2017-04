Esta artista demuestra que el arte medieval y la cultura pop actual no son tan distintos

“ Mi nombre es Cecilia, vivo en Nueva York y hago cosas para Internet y LOLS”. Cecilia no miente en su biografía. Cecilia ve un cuadro de Enrique VIII en 1450 ataviado con medallones de oro y piensa en el rapero Rick Ross tatuado con cadenas.

O ve un selfie de Kim Kardashian en Instagram con su bebé y la relaciona con la Virgen María y el niño Jesús.

La cabeza de la artista española Cecilia Azcarate, afincada Nueva York, funciona al estilo hemeroteca. La yuxtaposición del arte medieval y la iconografía del hip hop actual es la base de su proyecto audiovisual B4XVI .

Y esto es solo una pequeña parte de su trabajo que puedes visitar en su página personal.

“ La idea de contrastar cosas distintas, pero que explican historias similares siempre la he tenido muy presente”, ha explicado la artista para una entrevista en Dazed. “Crecí tocando el violín barroco al mismo tiempo que me ponía camisetas de Nirvana”.

Ella observa cuadros antiguos y, rápido, los vincula a otra cosa distinta de la cultura pop de forma que todo te encaja de forma asombrosa.

Un cojín aterciopelado del siglo XVI convertido en catálogo de Ikea. El mártir de San Lorenzo al lado de ASAP Ferg. O una pintura de Botticelli con una banda indie de los 90.

En su serie Same Same But Different busca esta especie de símiles entre un referente y otro a pesar de los siglos de diferencia y nos recuerda que, en esencia, no estamos tan lejos de los antiguos del medievo.

Si algún museo quiere promocionarse entre los jóvenes, que haga el favor de llamarla.