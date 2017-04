“Adorables, guapas y juveniles”: la prensa musical sigue sin saber tratar a las mujeres

“ Una cantante nerviosita, una bajista juvenil y muy guapa”. Así arrancaba la carta de Cris Lizarraga, vocal de la banda vasca Belako, en un post en Facebook que hace unos pocos días aparecía en redes sociales. La carta se dirige directamente a un sector de la crítica musical que a día de hoy sigue revelando conductas machistas a la hora de hablar de las integrantes mujeres de las bandas.

“ Parece que a algunos periodistas les resulta imposible limitarse a hablar de música cuando tratan sobre grupos mixtos o femeninos. Cuesta creer que a día de hoy el ser mujer en el circuito musical siga siendo un hecho a subrayar, un valor añadido, un mérito más a ojos de ciertos corresponsales de prensa”, subrayaba el escrito.

Cris, la cantante de 24 años, no está diciendo nada nuevo en su escrito, aunque importante a reiterar. En realidad: está poniendo sobre la mesa un asunto que desde un tiempo a esta parte se está denunciando cada vez más: el machismo latente en la crítica musical.

El título en concreto de la carta (“cantante nerviosita”) alude una frase literal extraída de el periódico El Correo. A esta frase le sigue: “una bajista juvenil y muy guapa que propulsaba el cancionero con decisión post-punk ochentera (se llama Lore, está en segundo de bachiller y tendrá unos 17 años...”). El escrito también se fija en otra reseña que hace alusión directa a la vestimenta de una de las integrantes: “Deslumbró con su vestido ceñido y su nuevo look”.

“A Lore y a mí se nos sexualiza y cosifica constantemente. He intentado no atacar directamente a nadie, no decir nombres, porque creo que se perdería el mensaje. Esto es algo que nos pasa constantemente y no solo a nosotras, también a otros grupos”, explica Cris por teléfono . Las integrantes de Belako están hartas de que se fijen en su físico o su ropa o se hable de ellas adoptando un tono paternalista o condescendiente ("no lo hace mal para ser una chica").

Imagen de Belako

Por contra, Cris también critica que bajo el lema malinterpretado de “ girl power” a veces ocurre todo lo contrario: no se les resta protagonismo a las mujeres hablando de su ropa o de su físico, pero se les intenta dar un protagonismo añadido. “Es de lo más habitual que nos pidan foto a las chicas, incluso después de decir que en la banda somos cuatro”, cuenta.

La cantante Lidia Damunt, que ha sacado recientemente su disco Telepatía, comparte la denuncia de Belako. “ Me molesta que a la hora de hablar de mi música siempre se resalta que soy muy impulsiva. Y a veces lo ponen todo de una forma que parece que hago las cosas un poco porque sí”, explica Lidia. Hay diferencia en el trato a los artistas hombres. “Parece que cuando hablan de ellos, si alguien hace más crudo o más directo, hablan de una propuesta punk o desgarrada. Pero en chicas parece que lo hacemos así porque nos sale así, porque no sabemos hacer otra cosa”.

Lidia recuerda una reseña que le hicieron sobre su disco “En el cementerio peligroso” en Tentaciones (El País): “ Recuerdo que ponía que yo provocaba orgasmos entre los indies y que él [el crítico] no entendía el porqué, ya que no era más que unas guitarras desafinadas y unas letras absurdas. Me pareció bastante sexista”.

Hemos recogido algunas de las perlas soltadas en diarios o medios de todo tipo y de diferentes ideologías (Tentaciones, El Mundo, La Ser, ABC, Mondosonoro, El Correo…) para visibilizar que, mal que pese, sigue habiendo machismo en la prensa musical aunque a veces no nos demos ni cuenta.

El truco es fácil: solo intenta poner en masculino todas estas frases y comprobarás que no tienen ningún sentido:

Esta texto forma parte de la descripción del público de un concierto. Para el crítico, no hay mujeres en los conciertos, solo muslos andantes.

A Hinds les han llovido críticas por un tubo . Pero es que, ¿acaso los grupos de garage se caracterizan por tocar y cantar bien? ¿Y a cuántas bandas de hombres los han descrito como "adorables"?

Esta frase está extraída de un artículo que habla de las artistas folk como La Bien Querida, Lidia Damunt, Zahara o Russian Red. Lo peor de todo es que el párrafo acaba con una especie de alegato que pretende ser feminista, pero que nunca llega a serlo. Después de hablar con candidez sobre ellas utilizando clichés como "voces cálidas" o estereotipos como el de asociar el verbo "florecer" a las mujeres, el crítico nos dice, además, que son guapas. Como si a alguien le importara. Para rematarlo acaba con: "¿Somos todavía tan machistas que sorprende que las chicas también toquen la guitarra y canten?". Nosotros no sé, pero ese párrafo chirría.

Este artículo habla de Russian Red en Los Ángeles, después de que se haya retirado del mundo de la música. El articulista recurre, una vez más, a comentar el tipo de belleza de la artista y agrega dos perlas más: candor + carácter no siempre fácil. Ok.

Una entrevista a la banda Nosotrash de hace algo algunos años. El entrevistador recurre a otro estereotipo en una de sus preguntas: hablar de los sentimientos y las relaciones personales es cosa de chicas. Claro. Como si las canciones de The Beatles hablaran de otra cosa. O como si el resto de bandas del mundo no hablaran de sentimientos y relaciones personales que, básicamente, es todo.

Solo cambiad el género: "El grupo lo completa un moreno que canta y acaricia el teclado". Raro, ¿no?