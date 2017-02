El pasajero de un avión avisa a la policía porque va sentado junto a Mykki Blanco

Mikky Blanco es queer. Hace rap y performances. Escribe poesía. Sirve de musa al fotógrafo Terry Richardson. Y, aun y con esas credenciales, tiene que enfrentarse la misma mierda homófoba que cualquier persona anónima con sexualidad no normativa.

El pasado viernes, mientras volaba de Toronto a Detroit en un avión de Delta Airlanes, el artista fue despertado abruptamente por un agente de policía. Al parecer, y según relata Blanco en sus redes sociales, el hombre sentado junto a él había avisado a las autoridades porque “no estaba cómodo y no entendía cómo Delta Airlanes permitía tener a alguien como yo a bordo y, más aun, sentado junto a él”.

“Después, el agente me dijo que iba a realizar un informe de nuestro ‘incidente’, obviando el hecho de que no había habido ningún tipo de incidente”, escribía el artista en Twitter, asegurando que había permanecido dormido durante todo el viaje y que, por tanto, no podía haber molestado a su compañero de vuelo.

“El agente me dijo que terminaría en la cárcel si continuaba insinuando que él se estaba posicionando del lado del denunciante. Me dijeron que, si me sentía así, podía presentar yo mi propio informe, para dar así ‘mi visión de los hechos’… Pero el daño ya estaba hecho. Esta es la forma más bizarra de homofobia a la que me he tenido que enfrentar nunca”.

La compañía Delta Airlanes se ha disculpado con el artista en Twitter, dejando claro que en sus aerolíneas “no se tolera la discriminación de ningún tipo”. Blanco, por su parte, instó a la compañía a presentar las pruebas pertinentes para “demostrar que estuve dormido durante todo el vuelo”.