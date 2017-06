Hype para todos los gustos: los 10 anuncios que más expectación han levantado en el E3

Montaje PlayGround

Pocos eventos generan más ilusión que el E3. Aunque se está convirtiendo en un espectáculo cada vez menos relevante, sigue teniendo la llave para hacer saltar del sillón a los jugones.

Como era de esperar, este año no ha sido para menos. Las conferencias de Sony, Microsoft, Nintendo y compañía han cumplidos los deseos de los fans. Los ingredientes han sido los mismos de todos los años: grandes anuncios inesperados, confirmaciones de rumores muy sonados, algo de humo y una competición mayúscula por tener la mejor conferencia.

Pero, de entre todos los títulos anunciados, los tráilers lanzados y las actualizaciones confirmadas, varias noticias han generado hype entre el público por encima del resto. Para no perderos entre tanta novedad, aquí tenéis una lista de las 10 más relevantes:

1. XBOX One X

Hace un año que Microsoft descubrió el “Project Scorpio”, una nueva consola que dejaría obsoletas al resto de maquinarias. Sin embargo, nadie se ha quedado indiferente ante el anuncio que han hecho este E3. No solo podrá jugarse en una definición de 4K, sino que además será retrocompatible con todas las anteriores XBOX. Todo ello, el 7 de noviembre.

2. Anthem

Aunque la conferencia de Electronic Arts siempre suele ser una de las menos llamativas del evento, este año ha sorprendido especialmente. La presentación de Way Out, un título sobre dos convictos que intentan escapar de prisión, y el nuevo tráiler de Star Wars Battlefront II, se han visto ensombrecidos por Anthem. Desarrollado por Bioware, promete ser el relevo que necesitaba Mass Effect.

3. Pokémon RPG

Como de costumbre, Nintendo jugó en una liga diferente al resto. Presentaron los juegos que están terminando de preparar y revelaron las actualizaciones de Nintendo Switch. Pero todo el estadio se quedó en silencio cuando el presidente de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishiara, anunció que están preparando un “juego triple A” para Switch. El juego, que se estrenará en 2018, será un RPG desarrollado por Game Freak, la empresa que desarrolla los títulos de Pokémon para consolas portátiles. Una noticia que los fans llevan esperando más de dos décadas.

4. Assassin’s Creed: Origins

Después del bluf que la película de Assassin’s Creed supuso para la franquicia, Ubisoft ha aprovechado el E3 para recuperar las riendas de su saga más importante. Tradicionalmente, lanzaban un videojuego al año, lo que acabó quemando su tremendo potencial. Pero, con esta aventura sobre el Antiguo Egipto, quieren recuperar el espíritu original.

5. Dragon Ball Fighter Z

Dragon Ball es, con diferencia, la serie que más videojuegos de lucha ha generado. Casi cada año tenemos un nuevo título en el que Goku y compañía se dedican a repartir hostias. Pero este anuncio, revelado durante la conferencia de Microsfot, ha pillado por sorpresa a los fans. Hartos de los escenarios en 3D destructibles, han vuelto a un entorno en dos dimensiones que recuerda a los juegos de PS1. Un paso atrás para los más nostálgicos.

6. God of War

La cuarta parte de God of War, que ofrecerá una aventura centrada en la mitología nórdica, lleva confirmada desde el E3 de 2016. Pero en esta ocasión se ha convertido en la protagonista absoluta de la conferencia de Sony, otorgando muchos detalles sobre su argumento y jugabilidad. Todavía queda esperar un año para su llegada, pero ya es uno de los títulos que más hype suscitan.

7. Super Mario Odyssey

El 27 de octubre se estrenará Super Mario Odyssey, la gran aventura del icono de los videojuegos en Nintendo Switch. Para celebrarlo, en Nintendo han estrenado un tráiler en el que muestran cómo podemos llegar a convertirnos en un dinosaurio. Además, han dejado a los asistentes que lo prueben largo y tendido, y las críticas no podrían ser más positivas.

8. Life is Strange: Before the storm

La aparición de Life is Strange en 2015 supuso una verdadera revolución para el mundillo. La aventura gráfica sobre una joven estudiante de fotografía triunfó en un mercado bastante atípico, aficionando a un público que probablemente nunca se había planteado jugar a videojuegos. Con el E3 ha llegado la noticia de que su precuela está en camino, junto a un vídeo alentador y una fecha de estreno: 31 de agosto.

9. Beyond Good and Evil 2

Nadie diría que la secuela de un juego de 2003 sería uno de los anuncios más interesantes del E3. Durante la conferencia de Ubisoft, un tráiler protagonizado por un mono y decenas de animales antropomórficos convirtieron una charla insulsa en un espectáculo sorprendente. Todavía no tiene fecha de estreno, pero ya se ha convertido en uno de los juegos más esperados del año.

10. The Last Night

Para terminar, un título inusual que se ha hecho un hueco entre los grandes. Entre XBOX One X y Assassin’s Creed: Origins, Microsfot ha presentado The Last Night, un juego indie que pixela el mundo de Blade Runner para ofrecer una historia de lo más llamativa. Podremos jugarlo en 2018.