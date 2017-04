Cómo una canción de 1995 se adelantó al problema turístico que sufre Barcelona

La has escuchado mil veces. La has escuchado cantada en catalán. La has escuchado cantada por los emos de My Chemical Romance. Por William Shatner, el Capitán Kirk de Star Trek.

Common People no solo es uno de los hits más poderosos que nos legó la música británica de los noventa, sino que su letra, todavía ahora, sigue siendo uno de los análisis más precisos y brillantes con los que el pop haya descrito el choque entre clases sociales. Entre la alta y la baja. La gente pudiente y la ‘gente común’.

La canción, escrita e interpretada por Pulp, tiene como narrador a un chico de clase humilde que intenta ligar con una estudiante griega cuyo padre “está forrado”. Ella insiste: “Quiero vivir como vive la gente normal; quiero hacer lo que hace la gente normal”. Él, aunque primero intentará ayudarla a cumplir su sueño de pija desclasada, terminará sincerándose: “Nunca serás como la gente normal. Nunca harás lo que hace la gente normal”.

Hace ahora dos años, pocos meses después de que Syriza ganase las elecciones parlamentarias en Grecia, algunos medios revelaron que la chica de la que hablaba Common People era Danae Stratou, la mujer del por aquel entonces Ministro de Finanzas heleno, Yanis Varoufakis.

Bien podía ser cierto: la canción empezaba con un “ella venía de Grecia hambrienta de conocimiento; estudiaba escultura en el Saint Martin’s College”, siendo esta institución educativa aquella en la que Stratou estudió entre 1983 y 1988. Ese último año, Jarvis Cocker, cantante de Pulp, haría un curso de cine en ese mismo centro.

Aunque ni Stratou ni Cocker confirmaron dichas informaciones, de alguna forma se abría la veda. Common People, de poliédrica, podía tener tantas interpretaciones como personas la escucharan, arrojando en ella obsesiones e inquietudes de lo más variopintas.

Ahora imagínate escucharla en Barcelona. Imagínate escucharla con una subida de precios en el alquiler del 50% y más de 17.000 alquileres turísticos que, en páginas como Airbnb, prometen a sus clientes un “precioso piso típico del Eixample”. Típico. Normal. Común.

Si en Common People, la estudiante de escultura “venía de Grecia hambrienta de conocimientos”, ahora no es Lancaster sino Barcelona el principal destino de los estudiantes europeos —paradójicamente, no hay ninguna universidad de la Ciudad Condal entre las 100 mejores del mundo.

Ante el gran flujo de extranjeros que vienen a estudiar a Barcelona, páginas de alquiler de habitaciones con sede española, como Idealista, están experimentando una floración de anuncios en inglés, normalmente ofertando cuartos a un precio prohibitivo para los vecinos de clase trabajadora —el sueldo mínimo en España son 645 euros y alquilar una habitación en Gran de Gràcia 195 cuesta 800 euros al mes.

La pregunta siempre es la misma: ¿Se puede culpar a los propietarios de esta subida de precios? En Common People, ese rol lo desempeñaría Jarvis Cocker: cuando la estudiante de escultura le cuenta que su padre “está forrado”, el cantante reacciona pidiendo un ron con Coca-Cola. El gesto, en Gent Normal, la versión del tema que hizo el grupo Manel, es aún más revelador: “En ese caso, anule la cerveza y pónganos el vino caro”, canta, en catalán, Guillem Gisbert, justo después de conocer que el padre de la chica “acumulaba grandes riquezas”.

Y es que claro, ¿por qué ibas a querer alquilar una habitación por 400 euros cuando podrías alquilarla por 800? ¿ Por qué beber ‘cerveza’ pudiendo ordenar ‘vino caro’?

En muchos casos, estas habitaciones son realquiladas por sus propios inquilinos. En la rutina del día a día, esto se traduce en una relación más próxima entre falsos-propietario y arrendatario: en lugar de tratar con la imponente figura del ‘casero’, los estudiantes erasmus pueden hacerlo con ‘gente normal’. El “quiero dormir con gente normal; quiero dormir con gente normal como tú”, en los pisos donde coinciden autóctonos y erasmus, se cumple a la perfección.

Toma las llaves y la agenda con los turnos de limpieza.

Los estudiantes, sin embargo y aún viniendo “de Grecia hambrientos de conocimiento”, no son ni de lejos la mayor preocupación de los ciudadanos de la capital catalana. Para hablar de preocupaciones reales, deberíamos hablar, por ejemplo, de Calle Leiva, número 37, de dónde se quiere expulsar a todos los inquilinos, en bloque, para reconvertir sus viviendas en apartamentos turísticos.

Esta problemática, tan extendida que muchos barceloneses se lanzaron a las calles para protestar contra ella a principios de este año, también tiene conexiones con todo aquello de lo que señalaron Pulp en su Common People. En este caso, sin embargo, el papel de Jarvis Cocker no lo interpretaría un propietario.

Lo interpretaría Airbnb.

La empresa, que nacía en 2008 para potenciar el coachsurfing; para darle una salida a la habitación que tu hijo liberó al emanciparse, ha terminado por convertirse en un arma de doble filo. Los grupos inmobiliarios, al verla como una forma de monetización mucho mayor que la de los alquileres (hasta cuatro veces más), han optado en muchos casos por expulsar a sus inquilinos barceloneses para alojar, en su lugar, a turistas de todo el mundo.

Que los viajeros opten por Airbnb en lugar de reservar un hotel es comprensible. Es más barato, sí; pero, sobre todo, ofrece algo con lo que ningún grupo hotelero puede competir: la fantasía de residir en Barcelona. “Quiero vivir como la gente normal”, dicen los turistas. “Veré que puedo hacer”, contesta Airbnb.

La palabra clave aquí es fantasía. En Airbnb, lo performativo tiene un papel clave; más aún cuando el que está ofreciendo un piso es un grupo inversor. En estos casos, la inmobiliaria opta por la jarviscockerización: para no empañar el sueño de estar tratando con personas de verdad, con Common People, el grupo inmobiliario, mediante foto y nombre falso, se transmuta en arrendador particular —hay incluso start-ups como CityGrum que se encargan de esto mismo, decorando el piso, recibiendo a los turistas y limpiándolo al finalizar su estancia.

A vueltas con Airbnb, cabe recordar que desde su página no solo ofertan pisos, sino también experiencias. “Los viajeros tendrán la oportunidad de asomarse a tu mundo”, podemos leer en su web, “gracias a un taller sobre una actividad que te apasione o un paseo por tu barrio favorito”. ¿Os suena? “La llevé al supermercado”, canta Cocker en Common People; “la paseé por el mercado del barrio”, canta Gisbert en la versión catalana de la canción.

Ese “asomarse a tu mundo” del que habla Airbnb en su página es bien parecido a la actitud de Cocker tiene durante el arranque de Common People con la estudiante griega. “Finge que no tienes dinero”, será la primera actividad que le proponga hacer. “Finge que nunca has ido a la escuela”. A partir de esa frase, la fantasía de la canción —la experiencia— empezará a derrumbarse desde sus mismos cimientos.

“Tú nunca serás como la gente normal. Nunca harás lo que hace la gente normal. Nunca fracasarás como fracasa la gente normal”, canta Cocker. Si, de alguna manera, los alquileres turísticos están desplazando a los inquilinos de las que antes eran sus casas, dichas viviendas jamás se parecerán a las de la ‘gente normal’.

No: nunca serás como la ‘gente normal’, porque la ‘gente normal’ ya no vive allí.

Si Common People, cuando se lanzó en 1995, señalaba una problemática que afectaba a lo personal; un encontronazo casual entre Cocker y una (chica más) pija (que él), en 2017 acepta una relectura en la que incluir problemáticas de orden social. Una canción que originalmente hablaba sobre el choque entre clases, de pronto, lo hace también sobre la gentrificación y las consecuencias que ésta acarrea.

¿El antídoto? “Reír, beber e ir tirando”, proponen Manel. “ Y, si se puede, follar de vez en cuando”.