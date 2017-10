Una modelo recibe amenazas de violación por posar en una campaña sin depilar

Imagen vía Adidas

La modelo sueca Arvida Byström, protagonista de una campaña reciente de Adidas, está siendo víctima de acoso online por mostrar sus piernas sin depilar en un clip de poco más de 15 segundos para la marcas.

Byström, de 26 años, aparece el Instagram de la marca mostrando vello en sus piernas, algo que reivindica desde hace años, y mira fijamente a cámara para decir: “Creo que la feminidad está creada por la cultura. Así que creo que todo el mundo puede hacer cosas femeninas, ser femenina. Creo que en estos tiempos a la gente le asusta eso”.

Los pocos segundos que dura el anuncio han bastado para que algunos hombres la busquen en redes sociales y le manden mensajes de odio y acoso. Byström denuncia que ha recibido amenazas de violación y agresión sexual en su bandeja de entrada. Luego, la modelo ha publicado un post en sus redes sociales criticando lo ocurrido y recordando que, pese al acoso que está recibiendo, ella sigue siendo una "privilegiada".

Libro Pics or It Didn't Happen: Images Banned from Instagram

“Yo, como blanca y cis, estoy recibiendo amenazas de violación por tener un poco de pelo no normativo en mis piernas. No me puedo imaginar lo que debe ser trata de existir sin estos privilegios. Mando todo mi amor e intentad recordar que no todos los cuerpos viven las mismas experiencias”.

No es la primera vez que Byström reivindica el vello en las piernas. Ella misma participó este año con la artista Molly Sod en el libro “ Pics or It Didn’t Happen: Images Banned From Instagram”. El libro está formado por 270 imágenes de todo tipo que infringen algunas de los derechos de Instagram.