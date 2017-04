Cómo el algoritmo de YouTube dio una segunda vida a esta pionera de la música japonesa

Through The Looking Glass, de la japonesa Midori Takada, se lanzaba al mercado en 1983.

Para 1984, nadie se acordaría ya de este disco de ambient; se convertiría, eso sí, en una pieza muy codiciada por los coleccionistas interesados en música japonesa de principios de los ochenta —hasta 750 dólares se podían pedir por Through The Looking Glass en portales como Discogs.

Hace cuatro años, el músico y blogger Jackamo Brown subió el álbum a su canal de YouTube, poniendo la primera piedra para que Through The Looking Glass iniciase, tres décadas después de su lanzamiento, una segunda vida.

Gracias al algoritmo de YouTube, por el que el mismo portal elige qué canción reproducir automáticamente cuando termina el vídeo que hemos seleccionado, Through The Looking Glass lleva ya más de millón y medio de views en el canal de Brown.

Aunque los misterios del algoritmo de YouTube son inexpugnables, de un tiempo a esta parte, sus mecanismos internos han comenzado a recomendar Through The Looking Glass a los usuarios interesados en los sonidos minimalistas. Anteriormente, les había pasado algo parecido a discos como Memories in Beach House de Seaside Lovers o Digital Dance de Software , que acabaron convirtiéndose en obras de referencia de la vaporwave a pesar de haber sido creados muchos antes de que existiese dicho género.

El algoritmo de YouTube no solo ha ayudado a referencias concretas, sino que géneros enteros, como el lo-fi house, le deben todo a su providencia. No importa las veces que borres los datos de navegación, vacíes la memoria caché y neutralices las cookies; da igual el navegador y la cuenta de usuario desde la que accedas: si haces click en un tema de DJ Seinfeld o Ross From Friends, el lo-fi house te perseguirá de por vida cada vez que abras YouTube.

Lo interesante es cómo el éxito que esta música, antes ignorada, está adquiriendo en la red, se traduce en lo material, propiciando reediciones físicas de estos álbumes. En el caso concreto de Through The Looking Class, la obra primeriza de Takada ha sido recuperada por sellos como Palto Flats o WRWTFWW Records.

Con la recuperación de Through The Looking Glass, se está arrojando también luz sobre la biografía de Takada. Nacida en 1951, Midori aprendió a tocar el piano siendo muy pequeña, iniciándose después, a los 13 años, en el mundo de la percusión. Como cualquier joven que fuese adolescente a mitad de los sesenta, cayó rendida bajo el influjo de la ‘beatlemanía’.

Un viaje a Berlín le sirve para entrar en contacto con otros géneros musicales, y es entonces cuando empieza a ver los potenciales de estilos como el free jazz y las músicas tradicionales de África y Asia. Más tarde, regurgitará esos referentes, primero, con su grupo Mkwaju Ensemble y, poco después, con su trabajo en solitario Through The Looking Glass.

Durante la grabación de este primer álbum como solista, Takada y su productor Victor Aoyama utilizaron marimbas, gongs, ocarinas, campanas e incluso botellas de Coca-Cola. “Es un álbum que solo podía crearse en el propio estudio”, declaraba la japonesa en The Guardian. “Lo que yo quería componer era imposible de verbalizar, por lo que cada sonido del disco es como un trazo sobre un lienzo”.

Puede que hayan tardado más de 30 años en hacerlo, pero la crítica musical ya ha puesto a Takada en el lugar que se merece: a la altura de figuras como John Cage, Brian Eno o Terry Riley.