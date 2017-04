Un adolescente se burla de The Chainsmokers demostrando cómo hacen todas sus canciones

“Honestamente, no me molesta su éxito”, dice John Fassold sobre el dúo de EDM-pop The Chainsmokers. “No se les puede culpar por estar ganando dinero con lo que hacen”.

No: la verdad es que Fassold (y su tono perdona-vidas) no suena como lo haría un fan de The Chainsmokers. Y no lo es. De hecho, ha publicado un vídeo en el que desenmascara la manera de proceder del dúo de productores y DJs. “Pensé que podría ser divertido demostrar la naturaleza repetitiva y formulaica que esconden sus exitosos hits”.

Este estudiante de la Arizona State University, especializado en música y cultura digital, ha conseguido producir un viral con más de tres millones de views en YouTube, siendo retweeteado hasta 14.000 veces. Y eso que (horror) el vídeo está grabado en vertical.

Fassold, en el vídeo, asegura que todas las canciones de The Chainsmokers tienen, básicamente, tres acordes —utiliza Closer para exponer su tesis. “Después, necesitas encontrar letras que hablen de lo difícil que es ser blanco y estar enamorado”, dice John, que inventa una burlona letra basándose en estos parámetros.

“We drank champagne when we were young / I know that you weren’t the one / You parents didn’t le us go out”.

Fassold asegura también que, para su último álbum (en su opinión "una completa basura"), el dúo parecía haber utilizado un generador de sustantivos aleatorio para luego escribir una canción alrededor de la la palabra. Entra en uno; sale con ‘oak’.

“We used to sit by the oak by your parent's house / Drinking our problems away / That old oak tree was the place to go”, canta entonces, de nuevo con tono de pitorreo hacia el dúo de DJs.

Uno de los momentos más divertidos del vídeo es cuando el estudiante, en blanco, da vueltas por casa, “buscando inspiración”. La encuentra en un detergente y una calculadora, elementos que añadirá a su canción a lo Chainsmokers.

Pese a todo, Fassold ha querido remarcar que no tiene nadie personal contra este dúo. “De sus canciones, Closer es mi favorita por el momento, porque es la que más suena en el campus y en las fiestas y eventos a los que voy”.

Por cierto, en estos momentos, el comentario más votado en el vídeo oficila de Closer en YouTube es este: