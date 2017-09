Julia Louis-Dreyfus, estrella de 'Seinfeld' y 'Veep', revela que tiene cáncer de mama

Julia Louis-Dreyfus lo hacía público ayer: le habían diagnosticado cáncer de mama.

Louis-Dreyfus, de 56 años, está recibiendo desde entonces mensajes de apoyo: nombres como Christina Applegate, Michael McKean, Sarah Silverman, Debra Messing o Tony Hale, uno de sus compañeros en la serie Veep, le han hecho saber qué están ahí para lo que necesite.

Según informa HBO, Julia conoció que padecía cáncer el día después de celebrarse la gala de los Emmy. Durante la ceremonia, cabe decir, la actriz se alzó con un premio por su papel en Veep, una serie cuya siguiente temporada será –y en esto el diagnóstico de Louis-Dreyfus no ha tenido nada que ver– la última de su historia televisiva.

“Le mandamos a Julia y a su familia todo nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles”, reza la productora de Veep en un comunicado.

La actriz, por su parte, anunciaba su enfermedad en Twitter con la siguiente nota.

