YouTube se llena de teorías conspiranoicas que niegan la veracidad del tiroteo en Las Vegas

Solo han pasado unos pocos días desde que un hombre disparó a una multitud en un Festival de música country en Las Vegas, dejando 58 víctimas mortales y más de 500 heridos. Pero la rapidez en la que funciona Internet ha dejado poco espacio para el duelo. YouTube está repleto ahora de vídeos que promueven teorías conspiranoicas asegurando que no existió tal atentado y que el gobierno ha mentido sobre hechos básicos.

Los vídeos acumulan miles de visitas en YouTube. Basta teclear las palabras “Las Vegas Shooting theories” o simplemente “Las Vegas shooting” para acceder a una multitud de ellos. Entre otras cosas, los vídeos sugieren que es un ataque ‘false flag’, esto es, una operación especialmente diseñada (¿tal vez por el gobierno?) para hacer creer que ha sido llevada a cabo por una sola persona.

Algunos propagadores de estas teorías creen, además, que las entrevistas después del tiroteo se filmaron frente a un croma verde o que este falso atentado solo busca promover una reforma en la legislación sobre armas en EEUU. Otras conspiraciones aseguran que el presunto autor de los hechos, Stephen Paddock, es un demócrata contrario a Trump.

YouTube no se está quedando al margen, sino que está alimentando el monstruo, sugiriendo vídeos o enlazándolos como recomendados. Algunas víctimas del tiroteo se han mostrado indignadas y reclaman a la plataforma que no alimente bulos en estos momentos especialmente sensibles para familiares o amigos.

“Cuando veo a mi esposa peleando por su vida con una herida de bala en el pecho, y a mi hija que también recibió un disparo, es una evidencia bastante clara de lo que ocurrió”, dijo este familiar de unas víctimas mortales, Stephen Melanson, al diario The Guardian. La testigo Krista Metz añadió: “No es una conspiración. No es una broma. Esto ocurrió. Yo estaba allí ... Creíamos, literalmente, que íbamos a morir”.

Melanson, que perdió a su esposa y a su hija en el tiroteo, considera que YouTube debería eliminar los vídeos que sugieran que el tiroteo más mortífero de la historia moderna de Estados Unidos ha sido “falseado”.

Según recoge el The Guardian estos vídeos no incumplen con las normas del portal, así que no pueden ser retirados.

Las teorías de la conspiración sobre los disparos en masa no son nada nuevo en Estados Unidos, pero algunos temen que la popularidad de YouTube y los algoritmos están exacerbando el problema. Además de sugerir automáticamente imágenes de conspiración de Las Vegas a personas con solicitudes básicas de búsqueda, YouTube ha promovido una amplia variedad de contenidos relacionados falsos a personas que ven un solo video de propaganda.

Eso significa que para algunos, YouTube no está sugiriendo fuentes de medios de confianza y en su lugar está exponiéndose a decenas de videos pintando un cuadro de una conspiración masiva.

Para Will Turton, de Outline, “el problema no es el algoritmo, sino que aparentemente ni Facebook ni Google están diseñados para excluir la desinformacióno o explicar el sesgo”.

