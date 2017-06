¡Al fin! Yoko Ono será reconocida como coautora de 'Imagine'

Yoko Ono ha tardado 46 años en figurar en los créditos de Imagine. Pero ahora, por fin, han reconocido su influencia. Publicada en 1971, Imagine quedó por siempre en el imaginario colectivo como uno de esos himnos universales capaces de calar a toda una generación. Imagine nunca fue otra canción más. Fue probablemente la canción.

Atribuida originalmente a John Lennon, esta se consideró el primer gran éxito de su carrera en solitario tras la disolución de los Beatles. La Asociación Nacional de Editores de Música (NMPA) ha reconocido ahora la influencia inmensa que tuvo la entonces artista y pareja de Lennon, Yoko Ono, en la creación de la balada.

El músico ya admitió en su momento, en una entrevista para la BBC, que la canción se inspira en Grapefruits, un libro de poesía de Yoko Ono. El libro incluía frases como “ Imagine your head filled with pencil leads/ Imagine of them broken”. Lo reconoció en los 80, diez años después de la publicación del tema.

El mismo Lennon reconoce en esa entrevista que no acreditó la autoría de Ono por su comportamiento machista. “Imagine debería haber estado acreditada como Lennon-Ono por muchas razones —la lírica y el concepto— venían de Yoko. Pero entonces yo era más egoísta y más “macho” y decidí omitir su contribución. Pero la canción sale de Grapefruit, un libro de ella”.

Yoko Ono y su hijo Sean Lennon asistieron recientemente a la entrega del premio de la Canción del Siglo, en la gala anual de la NMPA. El vídeo de la entrevista de la BBC fue emitido durante la gala como prueba irrefutable de Yoko Ono debe estar incluída en los créditos de la canción.

La revista Variety adelantó que el director de la institución, David Israelite , aseguró que la inclusión de Ono como coautora de la canción ya ha empezado a tramitarse.

Sean Lennon postéo en Instagram una foto junto a su madre en la que celebraba la decisión de NMPA. “La paciencia es una virtud”, escribe en la descripción de la imagen.

El hecho de incluir a Yoko Ono como coautora también implica que la canción va a tardar más años en pasar a dominio público. En Estados Unidos los derechos de autor duran 70 años desde la muerte del artista. De añadirse definitivamente Yoko Ono, la canción no estaré libre de derechos en 2048, como estaba inicialmente previsto, sino mucho más tarde.