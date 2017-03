El rapero YG perdió 60.000 dólares cantando ‘Fuck Donald Trump’. Y le da igual

El contrato lo dejaba bien claro: el rapero YG no debía, bajo ningún concepto, interpretar Fuck Donald Trump durante su concierto en el Greenfest, en la San Diego State University.

¿Qué cuál era la pena, si terminaba haciéndolo? Despedirse de los 60.000 dólares de caché que cobraría si era obediente.

Pues bueno.

YG had State going 🅱️razy last night #FDT #SDSU #GreenFest pic.twitter.com/SN1RYupgcy