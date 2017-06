Robin Wright denuncia que todavía no cobra lo mismo que Kevin Spacey en 'House of Cards'

Hace un año, Robin Wright consiguió ganar lo mismo que su compañero Kevin Spacey en la serie House of Cards, después de exigir a los productores que tuvieran en consideración su trabajo. Al menos, así parecía sobre el papel. Pero en una entrevista que la actriz ha dado a Rhapsody, la actriz ha revelado que era mentira:

“No creo que esté siendo pagada de la misma forma. Me dijeron que iba a recibir un aumento. Pero… no lo creo”.

Vía Netflix

Media Rights Capital, la productora de House of Cards, dijo a la revista que no era posible que los dos actores cobraran lo mismo porque Spacey es uno de los productores que fundaron la serie. En su lugar, a Wright le dieron el crédito de productora ejecutiva y la oportunidad de ejercer como directora. Pero, para ella, esto no ha sido más que una trampa:

“No me gusta ser engañada. Claire y Francis son iguales en cuanto a su poder, su unión y el argumento de la historia. Puede que yo no tenga tantas escenas o diálogos como Francis, pero es que Claire no necesita verbalizar tanto”.

Pese a haberse convertido en un icono de la lucha contra la brecha salarial, Wright no ha tenido nunca la intención de ser su portavoz. “Simplemente fue una de las 20 preguntas que me hicieron, y la respuesta se volvió viral”, asegura la actriz, aunque se mantiene firme en sus ideas.

“La mano de obra todavía es predominantemente masculina. Es un condicionante. Y cambiar esta condición es algo que necesitamos que ocurra”, relata, a sabiendas de que es un largo camino en el que no dejan de aparecer trabas.

Vía Netflix

Robin Wright no es la única actriz que ha tenido que luchar contra viento y marea para que su papel sea igual de bien considerado que el de un actor masculino:

En Big Bang Theory, los actores Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar y Simon Helberg rebajaron su sueldo para que Mayim Bialik y Melissa Rauch, que cobraran cinco veces menos, pudieran ganar más .

Charlize Theron solo consiguió igualar su sueldo al de Chris Hermswoth en El cazador y la reina del hielo después de saber lo que ganaba su compañero tras una filtración de Sony.

En Shameless, la actriz Emmy Rossum tuvo que luchar contra los productores para conseguir ganar lo mismo que William H. Macy.

Como dijo Emma Watson en su discurso para la ONU, “Hollywood solo es una pequeña pieza del rompecabezas”. Pero es una pieza visible y que podría servir de ejemplo para que la situación se normalizara en todos los sectores.