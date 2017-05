Wonder Woman se ha convertido en la película más esperada del verano, ¿y en la mejor de DC?

El Universo Etendido de DC Comics (DCEU) se lo juega todo este año. O se hunde del todo después de los varapalos de Escuadrón Suicida y Batman V Superman, o sale del pozo como una franquicia competitiva. La última palabra depende de las dos grandes películas que están a punto de llegar: Liga de la Justicia, que se estrena el 16 de noviembre, y Wonder Woman, que llegará el 23 de junio.

Para alivio de la franquicia, sobre Wonder Woman las expectativas no podrían ser mayores: s egún el p ortal Fandango, es el filme más esperado del verano. La película de Patty Jenkins ha conseguido el mayor apoyo en una encuesta realizada a 10.000 espectadores, aunque le siguen de cerca Spider-Man: Homecoming y la última de Piratas del Caribe.

La lista completa es la siguiente:

1- Wonder Woman

2- Spider-Man: Homecoming

3- Piratas del Caribe: La venganza de Salazar

4- La torre oscura

5- Dunkirk

6- Gru: Mi villano favorito 3

7- La guerra del planeta de los simios

8- Transformers: El último caballero

9- La momia

10- Los vigilantes de la playa

“Bueno, ¿quién sabe qué va a pasar? No estoy segura. Al principio, casi nadie estaba seguro de querer ver una película de Wonder Woman. Pero ahora parece que la gente reacciona bien, y la verdad es que no tengo palabras para agradecer todo el apoyo de los fans”, ha comentado la directora del filme sobre los resultados.

Lo cierto es que su camino hacia la taquilla no podría estar más allanado. Mientras en el mismo periodo Escuadrón Suicida ya sufría la ira de los críticos, los pocos que han tenido acceso al metraje de Wonder Woman han salido muy satisfechos:

WONDER WOMAN: Easily my favorite DCEU film. Has the humor and heart the franchise so desperately needs. Gadot and Pine are charming as hell. — Kate Erbland (@katerbland) 19 de mayo de 2017

"Wonder Woman: Fácilmente mi película favorita del DCEU. Tiene el humor y el corazón que la franquicia necesitaba desesperadamente. Gadot y Pine son jodidamente encantadores".

2. Gal Godot is absolutely phenomenal as #WonderWoman. She KILLS it, just surprisingly good. A truly heroic light DCEU desperately needs. — Alisha Grauso (@AlishaGrauso) 19 de mayo de 2017

"Gal Gadot es absolutamente femonemal como Wonder Woman. Ella mata, lo que es sorprendentemente bueno. Una verdadero rayo de luz que el DCEU necesitaba desesperadamente".

#WonderWoman is the ray of light the DCEU has been waiting for. Gal Gadot just owns it. — Angie J. Han (@ajhan) 19 de mayo de 2017

"Wonder Woman es el rayo de luz que el DCEU ha estado esperando. Gal Gadot simplemente lo tiene".

Loved WONDER WOMAN. She reminds me of Christopher Reeve's Superman: true north superhero w/ no angst or cynicism, which is needed right now. — Mike Ryan (@mikeryan) 19 de mayo de 2017

"Amo Wonder Woman. Me recuerda al Superman de Christopher Reeve: el verdadero superhéroe sin angustia ni cinismo que se necesita hoy en día".

My reaction to @WonderWomanFilm : exciting, powerful, bold, epic, simply wonderful and - best of all - absolutely empowering. — Courtney Howard (@Lulamaybelle) 19 de mayo de 2017

"Mi reacción a Wonder Woman: emocionante, potente, audaz, épica, simplemente maravillosa y (lo mejor de todo) absolutamente empoderadora".

Algunas críticas no han sido tan positivas –en Mashable creen que peca de muchos clichés de los filmes de superhéroes, como villanos flojos y transiciones forzadas–. Pero Wonder Woman se está convirtiendo en la esperanza que necesitaba DC para establecer un universo cinematográfico atractivo.

Al tratarse de la primera película contemporánea centrada en una superheroína, Wonder Woman ya ha hecho historia antes de llegar al cine. Pero, además de llevar sobre sus espaldas el peso de DC, tendrá que convencer a las mujeres que nunca habían tenido un referente superheroico en la gran pantalla.

De momento , está consiguiendo sus dos objetivos antes incluso de llegar al cine.