‘Wonder Woman’ ya es el estreno dirigido por una mujer más taquillero de la historia

Wonder Woman no solo está siendo película más valorada del Universo DC desde que se estrenase Man of Steel, sino que ha batido un récord histórico: en su primer fin de semana en cartelera, la película de Patty Jenkins se ha convertido en el estreno dirigido por una mujer más taquillero de la Historia del cine.

La película, protagonizada por Gal Gadot, ha recaudado un total de 223 millones de dólares, aproximadamente la mitad de los cuales pertenecen al box office de Estados Unidos. Así, Jenkins pasa a ostentar un trono en el que antes se sentaba Sam Taylor-Johnson y su Cincuenta Sombras de Grey —85.2 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera.

Por el momento, Cincuenta Sombras de Grey sigue siendo la película dirigida por una mujer más taquillera de la Historia, con 242 millones recaudados durante su estancia en salas de todo el mundo. Esa marca, si las buenas críticas que está obteniendo Wonder Woman influyen en sus posibles espectadores, puede ser superada con creces por Patty Jenkins durante las próximas semanas.

Donde sí se ha impuesto ya Wonder Woman es en el cine protagonizado por superheroínas: si productos como Catwoman (82 millones) o Elektra (57 millones) consiguieron taquillas más bien tímidas y reviews desangeladas, Jenkins ha logrado un envidiable box office, además de pasar el examen crítico con nota.

Incluso si la comparamos con otros estrenos superheroicos como Guardianes de la Galaxia, Iron Man o Capitán América, Wonder Woman ha tenido una respuesta internacional inmediata mucho más entusiasta que todos ellos.

Al contrario de lo que suele pasar con el género superheroico, Wonder Woman ha tenido una mayoría de público femenino. Según datos de Hollywood Reporter, el 52% de los espectadores que se acercaron a ver la película de Jenkins este fin de semana eran mujeres —normalmente, las cintas de superhéroes tienen un 60% de público masculino.