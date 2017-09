Will Smith acaba de compartir la primera foto del reparto completo de Aladdín

Antes de empezar a rodarse, la película de Aladdín ha sido todo un drama. En marzo quisieron quedar bien con todo el mundo y desde Disney aseguraron que no habría white washing a la hora de escoger a los actores que hicieran de Aladdín y Jasmine, que elegirían sí o si a un chico y una chica de Oriente Medio.

Llega julio, ven que les va a pillar el toro y explican que están teniendo problemas para encontrar actores que encajen en el papel. Al parecer, ni en Oriente Medio ni en la India (ojo, que aquí ya estaban abriendo el abanico de posibilidades saltándose a la torera su compromiso de escoger personas de la zona en la que está ambientada la historia), existe el talento que necesitan. Bullshit.

THE MAIN LEADS SHOULD BE MIDDLE EASTERN SINCE IT'S A ME/ARABIAN FANTASY. YOU CAN'T JUST PICK ANYONE BC THEY ARE BROWN https://t.co/ubNgp1k5Tb