Matrix resucita: Warner Bros está preparando un reboot de la saga

A la lista de ideas recicladas de Hollywood acaba de sumarse un nuevo proyecto: el regreso de Matrix. La trilogía, que desde 1999 hasta 2003 nos envolvió en un mundo cyberpunk ideado por las Hermanas Wachowski, volverá con una nueva entrega.

La exclusiva de The Hollywood Reporter no traía consigo detalles de la trama, pero lo que es seguro es que las directoras originales no están involucradas en el proyecto, si bien desde el estudio quieren contar con su aprobación.

En su lugar, el guionista Zak Penn (Los Vengadores, 2012) sería el creador de la historia. Y como protagonista se está tanteando a Michael B. Jordan, famoso por sus papeles en Creed y The Wire.

Por lo que parece, Keanu Reeves no volverá en el papel de Neo, algo que se antoja lógico teniendo en cuenta los acontecimientos de la saga. No obstante, no está claro si se trataría de una secuela directa, un reboot o una nueva historia tomando el concepto de “Matrix” como base.

En cualquier caso, las redes sociales se han llenado rápidamente de críticas a la decisión, considerándola “ una prueba más de la falta de originalidad que Hollywood está sufriendo”. De llegar a realizarse, la película de Matrix se sumaría a una larga lista de ideas recicladas como Jurassic World, Cazafantasmas o la malograda Ben-Hur.

Por supuesto, los 1777 millones de dólares que recaudó la trilogía justifican de sobras esta nueva producción. Pero ¿tendrán algo nuevo que contarnos sobre el vasto universo creado por las Wachowski?