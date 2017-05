La teoría que dice que Avril Lavinge murió en 2003 ha resucitado

Avril Lavigne ya debe estar acostumbrada a que, de vez en cuando, la den por muerta en internet.

Una de las teorías de la conspiración más extendidas de la cultura pop ha revivido. ¿El culpable? Este hilo de Twitter:

avril lavigne is dead & was replaced by a look alike: a conspiracy theory thread pic.twitter.com/9eearQ2rte

"Avril Lavigne está muerta y fue reemplazada por una doble: un hilo sobre la teoría conspiratoria".

El post, obra de una usuaria que dice ser una adolescente de 17 años y tiene 13.000 seguidores, ha sido retuiteado más de 118.000 veces y cuenta con más de 7.000 respuestas.

En ellas se revive la historieta más repetida sobre la muerte de Avril, que originalmente nació en 2011 en un blog brasileño.

Como ya explicamos en este artículo hace un par de años, el blog (en el que se especifica que todo lo que se explica no es más que un experimento para demostrar lo fácil que es colársela a la gente en internet) habla de como Lavigne, sobrepasada por la presión de publicar un nuevo éxito tras su primer álbum, acabó por quitarse la vida en 2003 y siendo sustituida por una doble llamada Melissa Vandella.

Dos años después de su último repunte, el mencionao tuit ha vuelto revivir la teoría, y sus defensores han saltado a las redes cargados de nuevas “evidencias” para probar que la Avril que conocemos desde 2004 es en realidad Melissa.

@givenchyass BIIIH SHE REALLY TRIED TO TELL US pic.twitter.com/YSgVMHP3sD

"¡Ella intentó decírnoslo!"

En un tuit una usuaria llamada Kelly Blaus explicaba como la supuesta Melissa intentó explicarnos lo que había sucedido a través de temas como Nobodys Home o My Happy Ending, y la paranoia empezó a correr como la pólvora...

"La antigua letra de Avril vs. la de sus nuevos tuits".

@givenchyass Okay so I was looking at these and the corners of their eyes are shaped differently and now I'm geeking pic.twitter.com/ag2G37NsSt